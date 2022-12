Ancien rappeur et membre historique de la Sexion d’Assaut, Gims dévoilait ce vendredi son cinquième album studio. Après être revenu à ses bases que sont le hip-hop et le rap sur Le Fléau, pour le plus grand plaisir du public de la première heure, l’artiste de 36 ans marque son grand retour sur Les Dernières Volontés de Mozart. Un projet aux influences variées où la variété française et la pop priment. On en parle sur aficia.

Encore un projet pour l’homme aux plus de huit millions d’albums vendus qui va faire couler beaucoup d’encre. Quelques mois après la sortie de son premier single “Maintenant” aux influences pop des années 80, Gims dévoilait l’inattendu “Thémistocle”, un morceau, cette fois-ci rap, extrêmement bien écrit et rempli de références historiques. Le public pense alors que le cinquième album de Gims ressemblera à ses précédents, à savoir un mélange de rap et de pop. Et finalement…

Un opus hommage

Partagé entre deux hémisphères : le rap et la chanson française, Gims a cette fois pris position, en commençant par le nom de l’album : Les Dernières Volontés de Mozart (Symphony). Un sublime nom de projet qui est, en réalité une ode à la musique classique et au compositeur autrichien légendaire du nom de Wolfgang Amadeus Mozart. Un hommage assumé, mis en lumière par une cover des plus épurées rappelant, dans le style, son tout premier album solo : Subliminal.

Au vue du titre de l’album, et ce malgré le second extrait rap intitulé “Thémistocle”, le public s’attend évidemment à un projet majoritairement chanté de la part de Gims. Après dix ans de carrière solo, le natif de Kinshasa a en effet choisi de mettre en lumière la chanson française et cet extrait rap sera, manifestement, le seul morceau de ce style dans ce projet. « Ça touche beaucoup plus de monde quand je chante », s’explique-t-il, ajoutant qu’il se préfère désormais dans ce registre.

Admiratif de la carrière de Jean-Jacques Goldman, de Mylène Farmer, de Johnny Hallyday ou encore de Daniel Balavoine, celui qui a rempli avec brio le Stade de France en 2019 se tourne désormais, avec maturité, vers un style bien différent en lui rendant hommage de la meilleure des manières.

Trois collaborations bien distinctes

Bien qu’il ait choisi la « facilité » ou le côté « commercial » pour certains, Gims a pourtant pris des risques. En invitant Carla Bruni sur le très mélodieux “Demain”, le chanteur Tayc sur l’ambiançant “Te Amo” et Soolking avec le très surprenant mais efficace “Après-vous Madame” qui reprend un sample de “La Foule” d’Édith Piaf, Gims s’est ainsi véritablement renouvellé.

Gims ou l’artiste en perpétuel recherche de nouveautés

Sur cet album, le public retrouve des « recettes » habituelles de Gims, dont néanmoins lui seul a le secret. Avec “Vagabond”, l’artiste signe subtilement la suite de “Maintenant”. Avec “Saint-Tropez”, il prolonge l’égo trip fort de ses précédents albums. Et avec le très bon “Comme si”, l’auditeur replonge dans ses plus grands tubes de Ceinture Noire.

Mais au-delà de ses recettes miracles qui continuent de marcher avec succès, Gims s’est réinventé et surprend sur de nombreux morceaux comme “Mama” où, avec l’aide de son producteur de toujours Renaud Rebillaud, il construit un titre sans instru avec l’aide des superpositions de sa propre voix. Et ça fait mouche ! Une véritable réussite, un « son écolo 100% » s’en amuse-t-il, à écouter sans modération.

Dans un tout autre style, Gims s’est également réinventé sur de l’afro avec “Ambassadrice”, en clin d’œil à son frère Dadju et son hit “Ambassadeur”. Dans les textes, on retrouve une mise en lumière de la femme congolaise et dans les mélodies et dans la forme nous embarquons vers les musiques congolaises qui l’ont bercé, porté par les célèbres « dédicaces » à la fin des chansons. Un titre coup de cœur pour aficia, autant pour sa forme que pour son fond.

Vous l’aurez compris, avec l’âge et avec ce projet globalement réussi, Gims prend, plus-que-jamais, place au sein du paysage de la chanson française, qu’on le veuille ou non ! Désormais décoré par de multiples certifications, le rappeur du 75 délaisse désormais le rap pour une direction qui lui va tout autant, en rendant hommage ici à la musique classique mais aussi aux grands noms de la variété française.

Pour accompagner son album, Gims prépare une tournée pas comme les autres que nous avons hâte de découvrir. Pas de pogo ni de freestyles en vue, mais plutôt un orchestre, des danseurs et un public assis. « Ce sera un spectacle, explique-t-il. Quelque chose de vraiment différent. »

En attendant, découvrez Les Dernières Volontés de Mozart (Symphony), entre pop et variété, sur aficia :