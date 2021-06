Clara Luciani entre directement N°1 des ventes d’albums en France avec son nouvel opus Cœur. Elle écrase littéralement la concurrence et aficia fait le point pour vous.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prend en compte les ventes de la semaine du 11 au 17 juin 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Clara Luciani fait battre son Cœur…

C’est seulement le cinquième album de variété de l’année 2021 qui entre directement N°1 des ventes. Il y a eu Bénabar en cinquième semaine, puis Julien Clerc, Elsa Esnoult et enfin Les Enfoirés en dixième semaine. C’est maintenant Clara Luciani qui réalise l’exploit de mettre à genou la concurrence et la musique urbaine avec son second opus : Cœur.

Cet album, actuellement porté par “Respire encore” et qui s’offre également un duo avec Julien Doré, affiche 22.288 ventes pour sa première semaine d’exploitation. Un très joli score qui marque définitivement la popularité de Clara Luciani dans la paysage musical français.

Soso Maness, Naps, Damso…

Clara Luciani éjecte ainsi Soso Maness de la première place qu’il avait eu l’occasion de prendre la semaine dernière. Il se classe maintenant second avec 9.833 nouvelles ventes. Avec le temps affiche donc 26.962 ventes en deux semaines d’exploitation. Le Top 3 des meilleures ventes d’albums en France se clôture avec Naps qui remonte de la sixième à la troisième place. Les mains faites pour l’or, très largement porté par “La Kiffance”, affiche 5.395 ventes cette semaine.

Derrière, on retrouve un habitué du Top 10 des meilleures ventes d’albums en France : Damso. QALF, qui s’offre une nouvelle jeunesse avec sa version infinity, affiche 4.922 ventes. C’est mieux que Migos qui entre directement cinquième pour sa première semaine dans les bacs avec 4.410 ventes de Culture III.

SCH, Dua Lipa, The Weeknd…

Si la semaine a eu l’occasion d’être marquée par la sortie de très bon opus comme celui de Tim Dup ou Broken Back ou encore l’EP de S+C+A+R+R et FOAMS, ce vent de nouveauté ne trouve pas sa place dans le Top 10. Il faut se contenter des habitués comme SCH avec JVLIVS II (6ème – 3.998 ventes), Gims avec Les vestiges du fléau (7ème – 3.869 ventes) ou encore Dua Lipa qui passe de la 10ème à la 8ème place avec Future Nostalgia, Grand Corps Malade qui reste 9ème avec Mesdames et enfin The Weeknd qui se classe 10ème pour 3.297 nouvelles ventes de The Highlights.











Notons au passage que Joé Dwèt Filé avec Calypso, Johnny Hallyday avec Bercy 2003 et Luv Resval avec Etoile Noire sont tous éjectés du Top 10 des meilleures ventes d’albums en France.

Les nouveautés…

Après les entrées de Clara Luciani et de Migos, il faut descendre à la 15ème place pour trouver Moha K avec Dernier Souffle. Maroon 5 entre à la 25ème place avec Jordi et Hélène Ségara entre 34ème avec Karma.

À la 45ème place on trouve Melancholia 999 de Green Montana et Dadinho se trouve à la 52ème position avec Ormeta. Avec Hall of Fame, Polo G entre à la 81ème place tandis que le tandem Moji x Sboy se classe 112ème avec Temps d’aime. Il faut descendre à la 115ème position pour écouter le bel album de Tim Dup, La course folle.