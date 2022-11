Suzane se livre et s’affirme sur son nouvel album ‘Caméo’

Après un premier album Toï Toï certifié disque d’or, une Victoire de la musique et plus de 300 dates, dont l’Olympia, Suzane revient avec son deuxième album, Caméo. On en parle sur aficia.

Quelques mois après la sortie de son premier single “Clit is Good”, hymne au plaisir féminin dont le clip avait été initialement censuré sur Youtube, puis de “Belladonna”, chanson qui décrit une relation toxique, Suzane dévoile un nouvel opus plus intime, Caméo.

Un opus autobiographique

Dès la première chanson intitulée “Océane”, l’artiste se révèle sur un mode plus personnel, nous dévoilant ainsi son prénom. Suzane se raconte, évoque cette fille qui a débarqué à Paris il y a près de 10 ans, serveuse, et qui rêvait d’une “vie grandiose”. Elle nous retrace son enfance et la nostalgie des années 90 dans “90”, évoque sa famille que l’on retrouve dans “A la casa”, parle de ses amitiés fidèles dans “Et toi ça va”. On y trouve aussi une chanson d’’amour, “Vista del Mar”, dans laquelle l’artiste promet une idylle “comme dans un film d’auteur”.

Puis il y a les confidences sur les épreuves vécues, ses douleurs. Dans “La couleur de l’été”, ballade particulièrement touchante, elle y aborde la mort, celle d’un proche “parti de l’autre côté”. Avec “la fille du 4ème étage”, la chanteuse dénonce les violences faites aux femmes, dont elle a été témoin avec sa voisine. Et il y a le cri de colère de “Génération désenchantée”, référence au célèbre tube de Mylène Farmer qui chantait déjà à l’époque “Tout est chaos”. La pauvreté, le racisme, le réchauffement climatique, la guerre… On reconnaît toutes ces injustices dans ce morceau, qui fait cependant toujours vibrer une note d’espoir. Ses mots résonnent très fort, sont ancrés dans la réalité du monde d’aujourd’hui, et nous donnent envie de faire bouger les choses. Comme Suzane le dit, “ça va aller”.

Une fusion des styles musicaux réussie

Si elle se révèle dans des textes toujours finement ciselés et justes, musicalement, l’artiste explore et lâche les brides. Certaines mélodies sont très pop, d’autres plutôt dans l’univers de la musique urbaine, il y a toujours un peu d’électro, une fusion de plusieurs styles, avec de multiples sonorités, et de jolies nuances. Avec Caméo, on s’émeut, on se révolte, on s’aime, et on danse ! Sur les rythmes plutôt latinos de “Pura Vida”, ou les basses très électro d’ “Un ticket pour la lune”.

L’album se termine par la chanson éponyme “Caméo”, A Capella, dans laquelle l’autrice-compositrice déclare “Caméo, J’me suis plantée devant les caméras, J’écris ma vie comme un scénario ”.

Tels certains grands réalisateurs de cinéma adeptes de cette subtilité, notamment Hitchcock, Suzane joue son propre rôle, laissant se faufiler dans le scénario, Océane.

Découvrez Caméo, le nouvel album de Suzane :