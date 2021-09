Lubiana, Léa Castel, The Vaccines… Les sorties d’albums de la semaine

Chaque vendredi aficia te propose de découvrir une sélection d’albums fraîchement débarqués dans les bacs. Branche tes écouteurs, voici ta dose de nouveautés !

Il y a de quoi se faire plaisir cette semaine avec de nombreuses sorties d’albums, des rééditions et le grand écart au niveaux des genres : du latino, de l’électro, de la variété française de la pop…

Dans nos incontournables il y a The Blacklist, le répertoire de Metallica repris par des interprètes comme Alessia Carra, Juanes, Cage The Elephant ou encore J Balvin Miley Cyrus, Elton John et Dermot Kennedy. Incontournable également Lubiana avec Beloved, une invitation au voyage que l’artiste nous présentera très prochainement en interview.

Réel plaisir de retrouver enfin Léa Castel avec un nouvel album. L’artiste nous propose l’écoute de Roue Libre ou elle invite Gringe et Jul. Ici aussi, nous allons avoir le plaisir de recevoir très prochainement Léa Castel en interview pour évoquer ce nouvel opus.

Véritable succès commercial depuis sa publication, Mesdames de Grand Corps Malade s’offre aujourd’hui une version Deluxe. On retrouve alors les voix de Leïla Bekhti, Melody Gardot, Kimberose mais également Louane, Suzane ou encore Camille Lellouche. Nous aurons d’ailleurs le plaisir de vous partager très bientôt notre interview avec Grand Corps Malade…

Notons, pour finir notre rapide tour d’horizon, le premier album de Mokado, Marius, sous forme de biographie musicale originale, l’album Grand Romantisme de PH Trigano connu pour avoir travaillé avec des artistes comme Ichon, Lala&ce, Crytal Murray… Il offre un format captivant et saisissant à écouter absolument.

La beauté musicale de Gael Faure est également dans les bacs avec son nouvel EP L’eau et la peau, The Vaccines dégaine Back in Love City tandis que Mylène Farmer fera sensation avec Avant que l’ombre, un coffret intégral collector à l’occasion du quinzième anniversaire de l’opus.

Découvrez les albums du vendredi 10 septembre 2021 :

Lubiana – Beloved

Léa Castel – Roue Libre

Gael Faure – L’eau et la peau

The Vaccines – Back in Love City

Mokado – Marius

PH Trigano – Grand Romantisme

Julia Bardo – Bauhaus, L’Appartamento

Metallica – The Blacklist

Plus de 50 artistes se réunissent pour célébrer le Black Album.

The Limiñanas & Laurent Garnier – De Película

Tryo – Chants de bataille

Gaspar Claus – Tancade

Oboy – No Crari

Le hitmaker impose son flow nonchalant et ses beats trippants.

Ichon – Encore + pour de vrai

Joysad – Espace temps

J Balvin – Jose

Le prince du reggaetón allie introspections et bangers festifs.

Grand Corps Malade – Mesdames Deluxe

Toujours engagé, il pare son album concept de nouveaux duos.

Johnny Hallyday – Acte II

Le Motif – Un son par jour II

Valentina – Plus loin qu’un rêve

Patrick Fiori – Un air de famille Réédition

Baby Keem – The Melodic Blue

Alan Walker – Walker Racing League

Don Diablo – Forever

Entouré d’invités, il livre un opus EDM pop épique.

