Maes N°1 du Top Albums avec Les derniers salopards

Carton plein pour Maes qui s’affiche directement en première position des ventes d’albums. aficia fait le point pour vous.

Ce n’est pas réellement une surprise : Maes détrône Vitaa et Slimane de la première place des ventes d’albums en France avec Les dernier salopards. Le format enregistre l’équivalent de 38.536 ventes sur sa première semaine d’exploitation. Un joli score !

Reste maintenant à voir si Maes sera tenir sur la longueur, mais les chiffres en streaming prouve qu’il s’affiche au sommet au fil des jours. Les featuring avec Booba, Jul ou encore avec Ninho sur “Distant” ayant largement fait de l’effet auprès du public.

Dans le reste du classement de la semaine, il faut noter l’entrée à la quatrième place de l’album surprise d’Eminem : Music To Be Murdered By. Pour la suite, on se retrouve lundi pour le Top 10 dans le détail 😉