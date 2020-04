Top YouTube : des leaders en chute libre…

C’est un Top YouTube sans changement mais avec une claque au niveau des vues… aficia fait le point sur les clips les plus regardés en France.

Il y a les meilleures ventes d’albums, les meilleurs chiffres en streaming mais il y a aussi YouTube, la plateforme incontournable qui offre le loisir d’écouter de la musique et de se régaler avec les clips. Et quand on regarde les chiffres, YouTube pèse dans le game !

On fait le point des clips les plus regardés sur la semaine du 10 au 16 avril 2020 en prenant en compte uniquement les vues françaises. En clair ? Le classement des clips les plus regardés dans l’Hexagone !

Le Top 10

Le Top 10 des clip les plus regardés en France cette semaine est identique à la semaine dernière, hormis un échange de place entre Maes et Marwa Loud. C’est donc Naps qui garde la première place avec “6.3”, le clip affichant 3,31 millions de vues en plus.

Toutefois… l’intégralité du Top 10 est en chute libre au niveau du nombre de vues. Ainsi, Naps passe de 3,6 à 3,31 millions de vues. -8,1% en l’espace d’une semaine. C’est le même son de cloche pour le second et le troisième, à savoir Soolking et Jul, qui perdent 5,7% pour le premier et 7,8% pour le second.

Le reste du tableau ne sera pas épargné, la plus belle claque étant pour “Allez les gros” de Marwa Loud qui passe de 1,91 millions de vues à 1,69 millions, perdant ainsi 11,5% en une semaine.

En l’espace d’une semaine, le Top 10 des clips les plus regardés en France sur YouTube passe de 23,2 millions de vues à 21,59 millions, marquant ainsi un recul de 6,64% en une semaine.











Les nouveautés…

Le retour du déjanté Helmut Fritz semble avoir fait des émules. En effet, la version ‘confiné’ de “Ça m’énerve” entre directement N°12 avec un total de 1,4 millions de vues. Il faut ensuite descendre à la 43ème place pour trouver Tiitof et Hornet La Frappe avec “Triste Mélodie”.

Dj Erise et Naza affichent “Monte en l’air” à la 55ème place pour sa première semaine dans le Top, arrivant ainsi à faire mieux que S.Pri Noir avec “T’as capté” qu’il partage avec Alpha Wann et Sneazzy. Le clip entre à la 64ème position.

Selena Gomez devra se contenter du bas du tableau avec “Boyfriend”. Le clip qui accompagne la nouvelle version de son album Rare se classe 67ème. Mieux que Lefa avec “T’y arrivais pas” (75ème)…