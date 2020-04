Top Albums : Ninho récupère la première place

Da Uzi laisse déjà sa place de leader. C’est à la faveur de Ninho avec M.I.LS. III. Découvrez le Top Albums de la semaine avec aficia.

Chaque vendredi, le SNEP offre le classement des albums les plus vendus sur la semaine précédente. On fait le point sur les 10 albums les plus vendus sur la semaine du 10 au 16 avril 2020 comprenant les ventes physiques, le téléchargement et les écoutes en streaming.

Le Top 10

Si Da Uzi avait l’honneur d’entrer directement à la première place des charts la semaine dernière, il laisse déjà sa place… En effet, son album Architecte passe à la deuxième place pour 4.784 nouvelles ventes. En une semaine, il affiche une perte de vitesse de l’ordre de 50,93%… Ce n’est pas beaucoup mieux pour le leader, Ninho, qui récupère la première place avec M.I.L.S. III. Avec 7.399 nouvelles ventes, et malgré son statut de leader, il accuse une baisse de 14,04%.

La seule nouveauté de la semaine dans le Top 10 des albums les plus vendus en France sera pour Caballero & JeanJass, le tandem arrivant à faire entrer High & Fines Herbes à la troisième place avec ses 4.590 ventes.

Le reste du Top 10 est marqué par la chute des Enfoirés à la 7ème place et de celle de The Weeknd à la 8ème. De même, la bande originale de la série ‘Validé’ est out du Top 10 pour sa quatrième semaine d’exploitation. L’album affiche 3.223 nouveaux fans pour un cumul à 15.665 équivalents ventes.

Pourquoi aficia ne donne pas l’intégralité des chiffres ?



aficia est dans l’incapacité de donner l’intégralité des chiffres concernant les ventes d’albums en France, tout comme pour les chiffres liés au streaming. En effet, à cette date, le SNEP (Syndicat National de l’Édition Phonographique) n’a toujours pas offert d’accès aux données compilées par l’institut GFK chaque semaine.



aficia a fait sa première demande le 15 juin 2018 au SNEP. Aujourd’hui ça fait 675 jours, soit 1 an, 10 mois et 5 jours que nous tentons d’avoir un accès aux chiffres et ainsi vous offrir un focus plus complet sur l’état de l’industrie musicale en France.

Toutefois, dans un mail en date du 20 janvier 2020, le SNEP nous a fait la promesse de revenir vers nous très rapidement afin de nous proposer des conditions d’accès concernant les données.



Dans cette attente, aficia vous propose, chaque semaine, un focus le plus complet possible concernant les ventes en France avec les chiffres de Spotify France pour le streaming (mis à disposition gracieusement par la plate-forme de streaming) et une compilation de données vérifiées par nos soins concernant le Top Albums (comprenant le physique, le streaming et le téléchargement). Même si le fait de ne pas avoir accès aux données du SNEP complique notre travail, demande beaucoup de temps concernant la compilations des données, sachez que nous tentons de faire au mieux pour vous offrir les données les plus justes, les plus complètes et avec une approche ludique, graphique et analytique.

Un marché en difficulté

On continue de noter, chaque semaine, la crise que traverse l’industrie musicale face au Covid-19. En plus du spectacle vivant, l’écoute de musique en ligne affiche un chute constante, il en reste de même du côté du Top 10 YouTube cette semaine.

Au niveau des ventes globales, avec notre échantillon représentatif de 20 albums, nous avions noté un chute de 35% en semaine 13, de 16,51% la semaine suivante avant une voir une petite progression la semaine dernière (+6,18%).

Cette semaine, c’est la chute qui est à nouveau au rendez-vous… Pour la semaine 16, on note une perte de 14,28% au niveau des ventes globales de notre classement. Heureusement, les artistes, les labels et les médias (comme aficia) tentent d’innover pour apporter la musique à tous, notamment avec la multiplications des lives sur les réseaux sociaux et des concerts ‘virtuels’.

À noter…

On note l’absence dans le Top 10 de l’album The New Abnormal de The Strokes… Il faut dire que le marché continue de s’effondrer et que l’impossibilité de se procurer des formats physiques ne joue pas en faveur de tels formats.

Il faudra être attentif la semaine prochaine à la progression de Christophe dans les charts. Après sa disparition, les gens se ruent en effet sur sa discographie. Toutefois, il en reste de même : l’impossibilité d’avoir accès au format physique pourrait réduire l’ampleur du phénomène.

Le Top 10

Ninho 7.399 110.355 Da Uzi 4.784 14.533 Caballero & JeanJass 4.590 4.590 Maes 3.837 151.742 Vitaa & Slimane XXX XXX Hatik 3.373 XXX Les Enfoirés XXX XXX The Weeknd 3.287 21.587 Angèle 3.276 826.065 Nekfeu 3.275 511.142

