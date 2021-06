Clara Luciani : nous avons écouté son nouvel album ‘Cœur’

C’est l’heure de la confirmation pour Clara Luciani qui revient à point nommé pour l’été avec Cœur, son second album. aficia l’a écouté pour vous.

ENFIN ! Après l’incroyable succès de Sainte Victoire qui a porté l’artiste pendant trois longues années grâce aux singles “La grenade”, “La baie” ou “Nue”, Clara Luciani revient avec son successeur. Vous êtes d’ailleurs sans doute pas passer à côté de son premier extrait “Le reste”, actuellement sur toutes les lèvres et sur le point de devenir l’un des tubes de cet été… ou de “Amour toujours”, autre extrait dévoilé avant la sortie de l’opus. Un album qui se découpe en deux parties…

Clara Luciani a du Cœur

Mais revenons d’abord sur “Le reste”. Ce premier extrait a d’emblée annoncé la couleur d’un disque résolument pêchu, chic, funky et par conséquent très dansant. C’est ce que l’on comprend lorsque l’on ouvre le disque avec “Cœur”, ou avec la chanson “Tout le monde (sauf toi)” qui nous transporte tout droit dans les années 80. Il faut dire que Clara Luciani a laissé le soin des productions à des musiciens et des producteurs brillants : Sage, Breakbot, Pierrick Devin… D’où ce rendu très ensoleillé et festif. Quelques titres sortent du lot, comme “Respire encore” dont le clip sera disponible aujourd’hui à 17h00 ou “Bandit”.

Étonnamment, on découvre une deuxième partie de l’album plus doux. Clara Luciani ralentit le rythme avec “J’sais pas plaire” ou son nouveau et tendre duo avec Julien Doré sur “Sad & Low” qui a accepté de rendre la pareille à l’artiste après son duo sur “L’île au lendemain” extrait de son propre album. L’album se clôture en toute logique et en beauté, s’il vous plaît, avec “Au revoir”.

