Cyril Mokaiesh, James Blake, Saycet… Les sorties d’albums de la semaine

En effet, on y retrouve Lonepsi qui arrive bientôt avec son premier album et qui nous gâte avec “Ce que je vis me manque déjà” en compagnie de Sofiane Pamart. D’ailleurs le clip est à voir juste ici. Sopico est également dans l’actualité puisqu’il nous livre “Tout va bien”, nouvel extrait de son futur album Nuages qu’il a déjà mis en avant avec “Slide”.

Notons le titre inédit de 47ter, “Doss”, le délicieux “L’infini” de Terrenoire, le retour d’Eugénie avec “Silence” ou encore l’alliance entre Béesau et Pongo sur “Deixa Partir”. Impossible de nommer l’intégralité des titres à se mettre sous la dent, mais il y a vraiment du bon cette semaine…

Victoria Sio, Vanille, Justin Bieber…

Et c’est exactement la même chose du côté des albums disponibles cette semaine dans les bacs. La rédaction te propose d’en découvrir plus de 20, en passant par James Blake, Victoria Sio, Cyril Mokaiesh, Corde, Vanille, Hubert Félix Thiéfaine ou encore Lefa et Naps. Bref, de quoi faire réellement plaisir à tes conduits auditifs !

James Blake – Friends That Break Your Heart

Expert en minimalisme et en avant-gardisme R&B, James Blake explore de nouveaux horizons sonores sur son cinquième album. Se penchant sur la question des connexions perdues, Friends That Break Your Heart continue de proposer les ballades sensibles aux arrangements électroniques méticuleux qui ont fait le succès de l’artiste anglais.

Saycet – Layers

Saycet est un artiste complet : musicien, compositeur, producteur… Il est aujourd’hui un des noms incontournables de la scène électro française, digne représentant de la ‘French Touch’. Et pour les fans des séries Netflix, vous avez sans aucun doute eu l’occasion d’écouter son travail musical sur ‘La Révolution’.

Aujourd’hui, l’artiste nous livre Layers, véritable coup de poing musical, une claque électro et organique qui nous invite à la contemplation, au voyage, à l’abandon…

Sans doute le meilleur format du producteur parisien qui nous a largement conquis avec “Malaparte”.

Victoria Sio – Tout est bon là

À travers cet EP de six pistes, Victoria Sio démontre être une artiste libre qui ne se range pas dans la case d’un style musical particulier. Avec Tout est bon là, la chanteuse parvient à imposer son propre univers qui oscille entre électro et variété française.

En bonus : la chronique complète de cet EP à retrouver juste ICI.

Vanille – À part entière

Vanille a déjà eu l’occasion de charmer le public… C’était en juin 2019 avec Amazona, porté par le titre “Suivre le soleil”. Une véritable invitation au voyage.

Avec À part entière, son second album, Vanille nous livre une pop délicieuse où l’amour semble être au centre de l’Être et l’acceptation de soi une évidence. Sans renier ses racines, Vanille se fait plus ouverte, plus accessible, et nous invite une fois de plus dans un beau voyage où l’introspection apporte un beau rayon de soleil.

Cyril Mokaiesh – Dyade

C’est toujours un plaisir de retrouver Cyril Mokaiesh dans les bacs. Et après Paris-Beyrouth paru en 2020, l’artiste nous prouve une fois de plus son talent et son originalité.

En effet, pour Dyade Cyril Mokaiesh nous invite à le suivre au travers de 11 pistes, 11 titres qui forment autant de duos.

Le talent est donc multiple sur ce disque en retrouvant Alma Forrer, Calogero, Élodie Frégé ou encore Keren Ann pour ne citer qu’eux. Un album singulier et savoureux.

Desmond Myers – Shadowdancer

C’est l’heure du premier album pour l’artiste américain Desmond Myers… Il livre aujourd’hui Shadowdancer co-produit par Mathieu Gramoli. Le résultat est un pop efficace et hybride à la fois, un format qui oscille entre des influences soul et R’n’B.

Il y a la tristesse de trouver que 8 pistes sur le projet mais il faut avouer que la production est soignée, le tout largement porté par des musiciens de talents comme Pierre Elgrishi à la basse et Louis Marin Renaud à la guitare qui signe également le mixage de l’opus.

Pour se donner une belle idée de l’album, il faudra écouter “Shadows” dont le clip est maintenant disponible. Le groove de Desmond Myers y est implacable et laisse entrevoir, avec ce premier album, la promesse d’un très beau futur musical.

Corde – Corde

Il y a des projets qui attirent l’oreille… C’est le cas de Corde avec l’album qui porte simplement le nom de Corde ! Derrière ce nom se cache un trio lillois qui laisse une large place au violon dans ses créations. Le groupe a eu l’occasion de nous séduire avec des titres comme “Last Summer”, “We Breathe” ou encore “When the Night Comes” et le reste de l’opus est du même acabit. Un voyage sonore plus que séduisant qui mérite une oreille attentive.

Seth Sad – Né sous X

Le Prince du Sad Rap ! Voilà un beau surnom pour Seth Sad qui livre aujourd’hui un EP très introspectif : Né sous X. Un format où l’artiste parle de lui, de ses émotions, des épreuves de la vie.

Un premier projet très personnel donc, comme une carte de visite à l’encre noire, Seth Sad livrant son parcours d’enfant adopté avec un regard sur la société franc et sincère.

Hubert Félix Thiéfaine – Géographie du vide

18ème album studio pour Hubert Félix Thiéfaine, sept ans après son dernier opus… Mais toujours un plaisir de retrouver la plume d’un poète au rock captivant.

Géographie du vide est la confirmation d’un talent qui n’est plus à démontrer, c’est un voyage mélancolique, pop-rock et poétique. Hubert Félix Thiéfaine ça ne se raconte pas : ça s’écoute !

Naps – Best Life

Passons sur les soucis de Naps, laissons cela dans un premier temps aux pages peoples et surtout à la justice… Pour l’heure, le rappeur phénomène nous livre sa Best Life après le succès sans faille de son album Les mains faites pour l’or.

La rappeur originaire de Marseille risque de signer un gros carton dans les charts : il propose 20 titres avec des invités de choix : Wejdene, Jul, SCH, Kalif Hardcore, Gims, Sofiane…

Lefa – Fall Season

Mouss & Hakim – Darons de la Garonne

Gérard Lenorman – Le goût du bonheur

Slk – On t’alimente

Kay Young – This Here Feels Good

Justin Bieber – Justice (The Complete Edition)

La star canadienne dévoile l’ultime réédition de son album.

AJ Mitchell – SKYVIEW

Don Toliver – Life Of A Don

Un album très attendu, accompagné d’un court-métrage Apple Music.

NTO – Apnea

Badbadnotgood – Talk Memory

Pauline Croze – Après les heures grises