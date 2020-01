Top Spotify : Maes monopolise le Top 10 avec ‘Les derniers salopards’

C’est un Top Spotify à la couleur de Maes cette semaine. Découvrez les titres les plus streamés en France avec afica.

Chaque semaine aficia vous offre une vision globale sur les titres les plus streamés sur Spotify, première plateforme d’écoute au monde. On fait le point sur les titres les plus plébiscités en France sur la semaine du 17 au 23 janvier 2020.

Le Top 10

C’est un Top 10 que nous aurions eu l’occasion de renommer le Top Maes. En effet, cette semaine l’artiste classe 7 de ses titres dans le Top 10 des titres les plus streamés en France sur Spotify. Notons, toutefois, que la première place lui échappe…

En effet, c’est l’alliance entre Gambi et Heuss L’Enfoiré avec “Dans l’espace” qui s’affiche en haut du tableau avec 5.113.117 streams en première semaine. Maes arrive juste derrière avec “Blanche” qui enregistre 4.854.538 streams pour sa première semaine.

Gradur chute donc à la 5ème place avec “Ne reviens pas”, une fin de règne qui affiche toutefois 3.050.918 streams de plus au compteur. Chute également pour Heuss L’Enfoiré avec “Moulaga” qui se classe 7ème.

Le Point Maes !

Nous avons eu l’occasion de l’évoquer : Maes classe 7 de ses titres de son album Les derniers salopards dans le Top 10. Mais au total il classe 18 titres dans le Top 200 des titres les plus streamés en France cette semaine.

Donc, en plus d’être N°1 des ventes d’albums en France cette semaine, Maes affiche un total de 39.717.241 streams en une seule semaine. Vertigineux !

Le point Eminem…

Eminem fait moins bien que Maes… Avec Music To Be Murderer By, et alors que la version physique n’est pas encore disponible en France, le rappeur se classe quatrième des meilleures ventes d’albums en France.

Côté streaming et sur le Top Spotify de la semaine, il classe 8 de ses titres, le premier étant “Godzilla” qu’il partage avec Juice WRLD. Il se classe 45ème avec 808.367 écoutes. Sur l’ensemble des 8 titres classés, Eminem affiche un total de 3.139.079 streams.

Les nouveautés…

Il faut descendre à la 109ème place pour trouver Imen Es avec “Je t’aime en silence” qui compte 399.017 streams. 10 étages plus bas on trouve BTS avec “Black Swan” et 364.846 streams. Le nouveau single de Jonas Brothers, “What A Man Gotta Do”, entre 147ème avec 339.619 streams.

Le Top 10 Spotify France

Gambi Dans l’espace 5.133.117 5.113.117 Maes Blanche 4.854.538 4.854.538 Maes Distant 4.181.473 11.384602 Maes Dybala 3.953.657 3.953.657 Gradur Ne reviens pas 3.050.918 36.608.150 Maes Street 2.736.765 14.122.746 Heuss L’Enfoiré Moulaga 2.541.029 17.735.758 Maes Elvira 2.479.135 2.479.135 Maes Imparfait 2.475.731 2.475.731 Maes Mémoire 2.339.123 2.339.123

