Top Spotify de la semaine 3 : 13 Organisé reste au sommet !

Bande organisée 13 Organisé 1518104

Mother Fuck Jul 1501709

Fever Dua Lipa 1432785

drivers license Olivia Rodrigo 1340286

DÁKITI Bad Bunny 1247201

Médusa Landy 1220711

Cœur noir Eva 1207914

Tout en Gucci Ninho 1166656

Joli bébé Naza 1117212

Dieu merci Dadju 1058008

11 Lemonade (feat. Gunna, Don Toliver & NAV) Internet Money 1022113

12 GIRL LIKE ME Black Eyed Peas 1007394

13 Coffre plein Koba LaD 983533

14 Millions d’euros Landy 977833

15 Mood (feat. iann dior) 24kGoldn 957599

16 Plus Jamais (feat. Stormzy) Aya Nakamura 892980

17 Tu vois comment ? Zkr 886350

18 Cabeza OBOY 883496

19 Whoopty CJ 874430

20 La vie du binks (feat. Hornet La Frappe, Leto, Sadek, Soprano) DA Uzi 863887

21 All We Got (feat. KIDDO) Robin Schulz 856269

22 Elles ont trop joué avec mon cœur Jok’air 835499

23 Enfants terribles Landy 830515

24 What You Know Bout Love Pop Smoke 810467

25 Pilote (feat. Hamza) PLK 793334

26 9 1 1 3 (feat. SCH) Zola 783259

27 Slide Bosh 754810

28 Blinding Lights The Weeknd 744725

29 À la fête UZI 717630

30 La meilleure Hatik 707520

31 JUSQU’ICI TOUT VA BIEN GIMS 687886

32 Macaroni (feat. Ninho) Leto 687709

33 Beau-papa Vianney 683900

34 911 Damso 680414

35 Loin de tout Jul 679579

36 Rather Be You Tom Gregory 671914

37 Levitating (feat. DaBaby) Dua Lipa 666959

38 LOPSA STORY 1PLIKÉ140 664718

39 Gas Mister V 643442

40 Del Mar Ozuna 638922

41 KASSAV (feat. Tiakola) Gazo 635675

42 Amour toxic Dadju 632446

43 Chargé Niska 630201

44 1,2,2003 Amel Bent 625988

45 HOLIDAY Lil Nas X 616760

46 Lettre à une femme Ninho 609088

47 Monte le son DJ Kayz 606763

48 Booska 77 Djadja & Dinaz 605823

49 Angela Hatik 600076