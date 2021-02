Top Spotify de la semaine 4 : Landy au sommet avec “Médusa”

Landy occupe la première place des titres les plus écoutés cette semaine sur Spotify France. aficia fait le point sur les cartons en streaming !

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 22 au 28 janvier 2021…

Ce qu’il faut retenir…

Le Collectif 13 Organisé quitte la première place ! En effet, “Bande Organisée” est maintenant troisième à la faveur de Landy. Le rappeur fait une belle remontée, passant de la 6ème à la 1er place avec “Médusa”, extrait de son album A-One qui se classe 8ème au Top Albums. Pour clôturer le Top 3 des titres les plus écoutés en streaming sur Spotify France, on retrouve le tandem Dua Lipa et Angèle avec “Fever” qui gagne une place. Depuis le début de l’année, et uniquement sur Spotify France, le titre affiche un total de 5.759.160 streams…

Le reste du Top 10 n’est pas réellement une révolution. On y trouve toujours Jul, Olivia Rodrigo ou encore Ninho. Notons simplement que “Girl Like Me” de Black Eyed Peas et Shakira passe de la 12ème à la 9ème place et que Booba entre directement à la 10ème place avec le titre “Ratpi World” à l’aide de ses 1.092.424 streams.

Du côté de Black M, son titre “Cesar” en compagnie de Gims ne semble pas faire d’étincelle sur Spotify. Le titre entre seulement à la 53ème place pour 546.390 streams.