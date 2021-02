Top Spotify de la semaine 5 : Booba au sommet avec “Ratpi World”

RATPI WORLD Booba 1891751

Fever Dua Lipa 1338432

drivers license Olivia Rodrigo 1288523

Cœur noir Eva 1253171

Bande organisée 13 Organisé 1214358

GIRL LIKE ME Black Eyed Peas 1211229

DÁKITI Bad Bunny 1209627

Tout en Gucci Ninho 1206338

Mother Fuck Jul 1201459

Médusa Landy 1140927

11 Joli bébé Naza 1090863

12 Dieu merci Dadju 986970

13 Lemonade (feat. Gunna, Don Toliver & NAV) Internet Money 972996

14 Whoopty CJ 938709

15 Mood (feat. iann dior) 24kGoldn 938350

16 Coffre plein Koba LaD 918665

17 Plus Jamais (feat. Stormzy) Aya Nakamura 908928

18 All We Got (feat. KIDDO) Robin Schulz 844792

19 Double Bang 10 Leto 826815

20 Cabeza OBOY 824275

21 1,2,2003 Amel Bent 814355

22 Elles ont trop joué avec mon cœur Jok’air 808603

23 F*cked Up 4 Josman 780763

24 What You Know Bout Love Pop Smoke 770927

25 9 1 1 3 (feat. SCH) Zola 756184

26 La vie du binks (feat. Hornet La Frappe, Leto, Sadek, Soprano) DA Uzi 756039

27 Pilote (feat. Hamza) PLK 753363

28 LOPSA STORY 1PLIKÉ140 745727

29 Blinding Lights The Weeknd 727867

30 Millions d’euros Landy 718246

31 911 Damso 700137

32 KASSAV (feat. Tiakola) Gazo 679145

33 À la fête UZI 678175

34 Del Mar Ozuna 668493

35 Rather Be You Tom Gregory 667997

36 Macaroni (feat. Ninho) Leto 653427

37 Levitating (feat. DaBaby) Dua Lipa 634938

38 Love Not War (The Tampa Beat) Jason Derulo 632524

39 Tu vois comment ? Zkr 623408

40 Goosebumps HVME 622668

41 beau-papa Vianney 621582

42 HOLIDAY Lil Nas X 620890

43 JUSQU’ICI TOUT VA BIEN GIMS 618831

44 Amour toxic Dadju 614828

45 Enfants terribles Landy 614804

46 La vie qu’on mène Ninho 606078

47 Lettre à une femme Ninho 594063

48 Courage to Change Sia 589818

49 Loin de tout Jul 582274

50 you broke me first Tate McRae 575075

51 SEC Josman 564404

52 Goal Josman 560784

53 Décisions Josman 551549

54 Slide Bosh 549623

55 Angela Hatik 538850

56 Doré Josman 538270

57 Say Say Say (Waiting 4 U) – Steff da Campo & 71 Digits Radio Mix Hi_Tack 532636

58 Save Your Tears The Weeknd 524461

59 The Business Tiësto 521081

60 Coeur abîmé UZI 511554

61 Piccolo Gato 508296

62 Grand bain Dadju 500097

63 Eté 90 Therapie TAXI 480420

64 Zipette Ninho 478068

65 Moins un Dinos 475232

66 positions Ariana Grande 473503

67 Dior Pop Smoke 470970

68 Head Shoulders Knees & Toes (feat. Norma Jean Martine) Ofenbach 467872

69 Boston George Lacrim 466804

70 La meilleure Hatik 466379

71 New Hares (Same Sh!t) Josman 466040

72 For The Night (feat. Lil Baby & DaBaby) Pop Smoke 464746

73 Freeze Raël Freeze corleone 463530

74 3SEX Indochine 444174

75 La passat Jul 443169

76 Mais je t’aime Grand Corps Malade 442628

77 Dance Monkey Tones And I 438634

78 Tick Tock (feat. 24kGoldn) Clean Bandit 427067

79 Gang-gang (feat. Wejdene) 91 All Stars 423174

80 La Costa Mister You 420316

81 Vie de star (feat. Ninho) Leto 418409

82 Roses – Imanbek Remix SAINt JHN 414856

83 Vivre 47ter 413630

84 La machine Aya Nakamura 411387

85 Comme toi Tayc 409434

86 Cruel OBOY 408630

87 ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) DaBaby 405246

88 Bolingo Lartiste 404591

89 Djomb – Bien ou quoi Bosh 402123

90 Paradise (feat. Dermot Kennedy) MEDUZA 401827

91 BXL ZOO Damso 399062

92 Wasted Love (feat. Lagique) Ofenbach 392939

93 Watermelon Sugar Harry Styles 391491

94 Unité (feat. Soolking & Imen Es) Unité 378543

95 A découvert Hiro 378119

96 Blanche Maes 372624

97 POMPEII JSX 371155

98 My Salsa Franglish 369292

99 Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit Riton 369041