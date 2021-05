Sans surprise c’est bien Damso qui est le leader des titres les plus écoutés en France cette semaine avec QALF infinity. aficia fait le point complet !

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 30 avril au 06 mai 2021…

Damso règne en maître…

Ce n’est pas une surprise. C’est bien Damso qui est très largement le leader des titres les plus écoutés en France cette semaine. Déjà, il faut noter que le rappeur se classe N°1 des ventes d’albums cette semaine avec 27.764 copies écoulées de QALF infinity. Ensuite, il classe 7 titres dans le Top 10 de Spotify France, 6 dans le Top 10 Global réalisé par le SNEP.

Sur la première marche du podium on trouve “Σ. MOROSE” avec 3.445.266 écoutes. “Π. VANTABLACK” se classe deuxième et c’est Naps avec “La kiffance” qui se retrouve troisième.

Le reste du Top 10 offre à voir Gazo avec “HAINE&SEX” et Lil Nas X qui chute à la sixième place avec “Montero (Call Me By YouR Name)”.

Du côté de Spotify France, Damso classe 28 titres dans le Top 200 pour un total de 30.809.629 streams sur la semaine. C’est tout simplement vertigineux…

POSITION TITRE ARTISTE STREAMS 1 Σ. MOROSE Damso 3445266 2 Π. VANTABLACK Damso 2468754 3 La kiffance Naps 2416867 4 HAINE&SEX Gazo 2340728 5 Υ. 2 DIAMANTS Damso 2242776 6 MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 2155749 7 Ρ. DOSE Damso 2045525 8 Τ. CHIALER Damso 1893747 9 Φ. THEVIE RADIO Damso 1807563 10 Ψ. PASSION Damso 1783986 11 Vroum Vroum Moha K 1721992 12 La Seleçao Alonzo 1618930 13 Le temps Tayc 1563437 14 Ο. OG Damso 1562775 15 Χ. ZWAAR Damso 1454889 16 Ω. VIVRE UN PEU Damso 1404547 17 Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) Justin Bieber 1373774 18 Mona Lisa Booba 1262052 19 Mon poto – Extrait de la BO de « En Passant Pécho » Kore 1249921 20 YOUVOI Damso 1212787 21 Mode Akimbo (feat. Jul) SCH 1109613 22 Je t’aime de ouf Wejdene 1104073 23 La danse des bandits Naps 1051928 24 Casanova Were-vana 955977 25 Goosebumps – Remix Travis Scott 944189 26 911 Damso 935656 27 Fever Dua Lipa 928048 28 Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit Riton 927510 29 Jolie madame (feat. Ronisia) Joé Dwèt Filé 917007 30 DEUX TOILES DE MER Damso 902442 31 Wasted Love (feat. Lagique) Ofenbach 862042 32 GIRL LIKE ME Black Eyed Peas 858042 33 LIFE LIFE Damso 855856 34 Bande organisée 13 Organisé 832829 35 Champion Serge Ibaka 829437 36 Eté 90 Therapie TAXI 822618 37 MEVTR Damso 809575 38 Elles ont trop joué avec mon cœur Jok’air 805313 39 Mannschaft (feat. Freeze Corleone) SCH 787899 40 Tout en Gucci Ninho 785386 41 Astronaut In The Ocean Masked Wolf 774226 42 Kiss Me More (feat. SZA) Doja Cat 758083 43 DÁKITI Bad Bunny 754457 44 Your Love (9PM) ATB 720550 45 Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix) The Weeknd 719766 46 Del Mar Ozuna 718750 47 BXL ZOO Damso 717650 48 Floating Through Space Sia 715326 49 Your Power Billie Eilish 686401 50 Allo Marwa Loud 679588

Le Top Singles Global…

Impossible pour nous de vous offrir un focus précis concernant le Top Singles Global sur le marché Français, aficia n’ayant pas accès aux données du SNEP qui compile les données. Toutefois, nous avons la possibilité de vous proposer le TOP 10 des titres les plus écoutés sur la semaine…

Le classement du SNEP est le reflet du classement de Spotify France. Damso y classe ‘que’ six titres laissant ainsi une place de libre pour Alonzo avec le titre “La Seleçao” qu’il partage avec Jul et Naps.