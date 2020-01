Selena Gomez : faut-il écouter l’album ‘Rare’ ?

SELENA GOMEZ Actualités Discographie Concerts

Selena Gomez fait aujourd’hui son retour avec l’album Rare. Faut-il écouter ce nouvel opus ? Réponse avec aficia…

Il aura fallu faire preuve de beaucoup de patience… En effet, le dernier album de Selena Gomez remonte déjà à octobre 2015. Cette année là la chanteuse libère Revival qui sera porté par des titres comme “Good For You”, “Same Old Love” ou encore “Hands To Myself”

Alors certe, entre temps Selena Gomez a eu l’occasion de nous offrir quelques pistes comme “Back to You”, “Bad Liar”, “It Ain’t Me” en compagnie de Kygo, “Wolves” avec Marshmello et “Fetish” avec Gucci Mane. Des titres que l’on retrouve d’ailleurs dans la version deluxe de son nouvel opus…

Le cauchemar de Selena Gomez…

Selena Gomez a bien grandie depuis son rôle d’Alex Russo dans ‘Les sorciers de Waverly Place’… Et la vie ne l’aura pas forcément épargné. Atteinte du lupus elle devra subir une greffe du reins. Elle aura l’occasion de vivre de nombreuses relations, parfois toxiques. En effet, on la retrouve dans les bras de Nick Jonas, Taylor Lautner, Zedd, The Weeknd mais aussi (et même surtout) Justin Bieber.

Cette relation conflictuelle avec Justin Bieber inspire largement ce nouvel album. Son expérience en hôpital psychiatrique se devine également en filigrane. Car au final, avec Rare, Selena Gomez dresse le portrait de ses dernières années : un tourbillon de sentiments. Entre réussite professionnelle, reconnaissance du public, multiplication des expériences et des collaborations mais aussi descente en enfer.

Selena Gomez aura d’ailleurs l’occasion de s’exprimer sur la construction de Rare, expliquant que “honnêtement, cet album a été une sorte de cauchemar à gérer, mais de la meilleure façon possible. Je pensais que j’étais prête il y a deux ans. J’avais rassemblé plusieurs sessions d’enregistrement, de belles sessions dont je ne me souviens même plus de la moitié car elles évoluaient chaque année… Et puis, tout d’un coup, j’ai vu quelque chose de plus grand. Je pense que c’était la touche finale de l’album”.

Mélodique, rétro, pop…

En résulte un album sous le signe de la réussite. Ce troisième album est fait pour séduire un grand nombre d’auditeurs avec un pop lumineuse. Car si nous pouvions s’attendre à un format sombre, il n’en sera rien… Au final, Rare représente bien les propos de Selena Gomez qui expliquait qu’il représentait “un aperçu de mon cheminement vers la guérison et la croissance”. Selena Gomez mise sur des mélodies entraînantes, parfaitement dans l’air du temps et mettant parfaitement sa voix en valeur.

Côté production, c’est un travail minutieux qui s’offre à nous avec une ligne de construction très claire. Chaque élément trouve sa place sans noyer le reste. Et si Selena Gomez continue à faire équipe avec des collaborateurs de confiance on retrouve également sur l’opus la signature d’Alex Hope (Troye Sivan, Alec Benjamin, Ruel…), Albin Nedler (Avicii, One Direction, 5SOS… ou encore FINNEAS, le frère de Billie Eilish.

Découvrez Rare, le nouvel

album de Selena Gomez :