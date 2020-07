Clip “La baie” : Clara Luciani amazone moderne !

Nouveau clip pour Clara Luciani qui se montre en femme forme dans “La baie”. Un voyage animé à déguster avec aficia.

Nous n’avions pas réellement attendu l’engouement général pour tomber sous le charme de Clara Luciani… Déjà en 2016 nous évoquions son talent avec sa participation à l’album Cyborg de Nekfeu avant de partager avec vous “Pleure Clara, pleure” en mars 2017.

Depuis ? Il y a eu le succès fou de “La grenade”, une multitude de scènes et de festivals, l’album Sainte-Victoire largement salué par la critique comme par le public et deux Victoires de la Musique en poche. La première en 2019 pour la Révélation Scène et la seconde cette année pour l’Artiste Féminine de l’Année.

Un nouvel album pour Clara Luciani…

Alors que Clara Luciani nous avait confié en 2019, lors de son passage au Festival de La Nuit de L’erdre, vouloir sortir un nouvel album pour 2020, sa confidence semble enfin prendre forme même si cet album verra sans aucun doute le jour que l’année prochaine. En effet, l’interprète de “Emmanuelle” vient de confirmer dans un post Instagram être en studio pour la préparation de ce second opus très attendu. L’occasion, également, d’inviter le public à la rejoindre en live avec l’annonce d’une nouvelle tournée pour 2021 : 14 dates dont trois à l’Olympia.

Je viens tout juste de rentrer en studio avec plein de nouvelles chansons pour un futur deuxième album… !

En attendant voici les premières dates de la TOURNÉE 2021 qui accompagnera la suite. J’ai tellement hâte de vous retrouver, vous me manquez beaucoup. ❤️ Clara Luciani

Mais Clara Luciani n’en oublie pas pour autant la promotion de son premier opus et délivre aujourd’hui un nouveau clip, celui qui vient habiller le très estival “La baie”. Nous avons ainsi le droit de retrouver Clara Luciani en mode ‘animé’ avec une réalisation que l’on doit à Charlie Montagut sur des illustrations de Bruno Jésus. De quoi offrir un dernier coup de boost à Sainte-Victoire qui affiche déjà plus de 200.000 ventes au compteur et d’attendre, très sagement, le premier extrait de son futur opus.

Découvrez “La baie”, le nouveau clip de Clara Luciani :