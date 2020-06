Crossroads Festival 2020 : une édition numérique alléchante !

Le Crossroads Festival donne rendez-vous au public du 8 au 11 septembre prochain pour une édition numérique très alléchante. Tour d’horizon sur aficia.

Pour sa cinquième édition le Crossroads Festival innove face à la crise sanitaire mondiale. En effet, pour cette nouvelle édition le Festival passe en mode numérique afin de vivre pleinement ce rendez-vous depuis votre salon.

Le Crossroads Festival c’est la crème de la découverte musicale, mettant très largement en avant les nouveaux talents, ceux qui risquent d’agiter le monde de la musique dans les mois à venir. Entre électro, rap, soul ou pop, le Festival impose aucune barrière et propose ainsi un spectre musical très large pour un maximum de plaisir.

Rendez-vous en septembre, dans votre salon !

Si depuis son lancement en 2016 le Crossroads Festival a eu l’occasion d’accueillir plus de 120 artistes, comme Kimberose, Glauque, Edgär, Awir Leon ou encore You Man, le nouveau cru aura bien lieu directement chez vous avec une mise en place exceptionnelle.

Du mardi 8 au vendredi 11 septembre 2020, le Crossroads Festival sera diffusé sur le site officiel du Festival mais également sur les webradios, sur votre télévision, sur les réseaux sociaux, à la radio et sur les sites partenaires, comme aficia.

Ainsi, avec une qualité de production et des shows à la ‘Taratata’, le public aura très largement l’occasion de savourer cette édition qui s’annonce clairement alléchante. Aussi bien du point de vue de la technique et des moyens mis en place que de la programmation, éclectique et alléchante.

De Venus VNR à Lombre en passant par Te Beiyo…

Une fois de plus, la programmation du Crossraods Festival fait dans le pluralisme, l’éclectique… Du rap, de la pop, du rock, de la folk : il y en a réellement pour tous les goûts ! On retrouve ainsi à l’affiche YN, XIII Amer et Gulien, tous trois originaires de Lille et proposant de la musique urbaine, Fleuves Noirs avec son rock chamanique, Venus VNR avec sa pop addictive, Paprika Kinski tout aussi pop.

À cela, il faut également ajouter Sôra, Te Beiyo, White Velvet ou encore l’univers si délicieux de Lombre. Et si vous souhaitez découvrir l’intégralité des artistes présents cette année, c’est juste ICI.

aficia partenaire du Crossroads Festival !

Cette année, aficia est fier d’annoncer son partenariat avec le Crossroads Festival. Ainsi, nous soutiendrons le Festival dans sa communication et sa mise en valeur, aussi bien sur notre site que sur nos différents réseaux sociaux.

Au-delà de ce simple affichage, nous allons proposer à notre public la diffusion de l’intégralité du Festival. Vous allez ainsi avoir accès, sur notre site et nos réseaux sociaux, aux différents shows, aux Live Session des artistes programmés pour cette cinquième édition du Crossroad Festival. Vous savez ce qu’il vous reste à faire : ouvrir votre agenda et noter les dates du 8 au vendredi 11 septembre…