Clip “Dopamine” : Kungs déambule et se perd pour réaliser ses rêves

8 mois après la sortie de son nouveau single “Paris”, Kungs revient avec “Dopamine”, son nouveau single taillé pour l’été, en écoute sur aficia.

S’il se souvient du succès du single “This Girl” (près de 400 millions de vues sur YouTube) comme s’il datait d’hier, Kungs est enfin prêt à passer à l’étape d’après. Cela fait d’ailleurs un petit moment que l’artiste aixois envisage de revenir avec “quelque chose qui n’appartient qu’à moi, quelque chose de plus underground” nous révélait-il au cours d’un entretien exclusif à l’automne dernier. Son dernier morceau “Paris” en était un parfait exemple et laissait présager de très belles choses pour la suite…

À la conquête de rêves inaccessibles

Cette nouvelle direction artistique dont il parle depuis pas mal de temps, Kungs l’a longtemps réfléchie. Cette idée a enfin éclos et voit le jour aujourd’hui avec la sortie de “Dopamine”, son nouveau single taillé pour la saison estivale. Si malheureusement il aura peu l’occasion de jouer ce nouveau single en festival, ce sont les radios qu’il va tenter de conquérir grâce à son rythme électro-pop efficace, très solaire, avec toujours une voix ultra captivante, celle de JHart.

Le clip l’est tout autant. Kungs est plongé dans une réalité augmentée qui l’emmène tout droit dans la capitale parisienne et sur les plages de l’Atlantique à la recherche d’un bonheur inassouvi et de rêves qu’il compte réaliser. Mais l’artiste court à toute vitesse avant que le temps ne s’écoule et que la réalité ne le rattrape…

