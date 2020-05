Lady Gaga et Elton John se retrouvent sur “Sine From Above”. Et c’est explosif !

On connaissait Lady Gaga et Elton John très proches. Ils se retrouvent sur l’étonnant “Sine From Above” et c’est en écoute sur aficia.

Après une longue parenthèse avec ‘A Star is Born’, véritable carton mondial à l’écran comme sur les ondes avec des extraits comme “Shallow” ou “Always Remember Us This Way”, nous avions hâte de retrouver Lady Gaga dans son registre phare : la pop.

Chromatica, son nouveau disque, voit enfin le jour, déjà promu par les singles “Stupid Love” et “Rain On Me” (feat. Ariana Grande).

Lady Gaga & Elton John

Mais un autre duo apparaît sur cet album qui a pour unique volonté de faire danser les gens. Il s’agit d’une collaboration avec Sir Elton John sur le titre “Sine From Above”, l’un des titres forts de cet album disponible depuis ce 28 mai 2020.

On savait que ces deux-là étaient relativement proches, l’un étant fan inconditionnel de l’autre et réciproquement. Elton John a même demandé à Lady Gaga d’être la marraine de son fils, Zachary. Au delà de ça, les deux artistes ont déjà partagé la scène en chantant à deux “Artpop”, et Lady Gaga lui a déjà rendu hommage en interprétant “Your Song” aux Grammy’s (2018).

Une histoire évidente les lient et se poursuit sur “Sine From Above” (produit par Sebastian Ingrosso) aux allures de tubes. Lady Gaga fait littéralement sortir Elton John de sa zone de confort, réussit le pari de l’inviter sur un titre électro et à faire en sorte que leurs deux voix se marient à merveille. Résultat : c’est une collaboration qui tient toutes ses promesses !

Découvrez “Sine From Above” la collaboration entre Lady Gaga et Elton John :