“Rain On Me” : Lady Gaga et Ariana Grande unies pour un hymne pop !

Lady Gaga continue d’annoncer son futur opus en invitant Ariana Grande sur le titre “Rain On Me”. Un hymne pop à écouter sur aficia.

C’est le retour que de nombreux fans attendent. Celui de Lady Gaga ! En effet, après avoir dévoilé l’album Joanne en 2016, un très bel album intime porté par des titres comme “Perfect Illusion”, “Million Reasons”, “A-Yo”, “John Wayne” ou encore l’éponyme “Joanne”, la Mother Monsters avait pris le temps d’une belle carrière cinématographique.

C’est avec ‘A Star is Born’, véritable carton mondial à l’écran comme sur les ondes que la chanteuse a fait sensation, un succès très largement porté par le magnifique titre “Shallow” qu’elle partage avec Bradley Cooper. Mais la pause est bien terminée et Lady Gaga semble revenir plus forte que jamais !

Lady Gaga x Ariana Grande

Après avoir réunis la crème de la crème de l’industrie musicale mondiale pour le ‘One World Together at Home’, Lady Gaga continue de mettre en avant Chromatica, un opus disponible ce vendredi 29 mai et déjà mis en relief par “Stupid Love”. Concernant ses ambitions pour ce nouvel opus, Lady Gaga explique vouloir faire danser le monde en proposant un format énergique et pur souhaitant “qu’une grande partie du monde entende l’album et que la musique fera partie de leur vie quotidienne et les rendra heureux”.

Nous rendre heureux, nous faire danser… Lady Gaga risque bien de remporter la mise avec le second extrait de son opus. En effet, elle signe en compagnie d’Ariana Grande un véritable hymne pop aux accents nostalgiques dans l’ambiance musicale. “Rain On Me” est efficace, tout simplement. Quant au clip, prochainement mis en ligne, il devrait réserver son lots de surprises !

Découvrez “Rain On Me” de Lady Gaga et Ariana Grande :

Porteur d’espoir, ce nouveau titre signe la rencontre entre deux stars de la musique actuelle. Et Lady Gaga ne manque pas de mots pour souligner cette collaboration, expliquant que ce duo a également eu la forme d’un “processus très curatif”, expliquant que le titre est une “analogie des larmes étant la pluie. Une métaphore également concernant la quantité d’alcool que je buvais pour m’engourdir. Aujourd’hui je préfère être au sec. Je préfère ne pas boire, mais je ne suis pas encore morte. Je suis toujours en vie. Alors, je vais continuer à boire… Cette chanson a plusieurs niveau de lecture”…