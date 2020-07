Bigflo & Oli passe l’été avec Bon Entendeur !

Alliance délicieuse ! Celle du tandem Biglfo & Oli avec Bon Entendeur pour nous offrir Un été quand même. C’est en écoute sur aficia.

D’un côté il y a les frangins de Bigflo & Oli. Un tandem qui rencontre un succès sans faille depuis la publication de son premier album La cour des grands en 2015. Depuis, le public à eu l’occasion d’entendre le duo sur La vraie vie (2017), La vie de rêve (2018) et, plus dernièrement, Insolents, l’EP qui regroupe ses freestyles.

De l’autre il y a Bon Entendeur, un collectif de créatifs que nous suivons depuis un petit moment maintenant. Il commence à titiller nos oreilles avec des mixtapes dès 2013. Sa marque de fabrique : inviter de nombreuses personnalités sur ses productions. Et pour déguster son travail il suffit d’écouter Aller-Retour, son premier album.

👉 Découvrir Bon Entendeur avec notre interview exclusive…

Bigflo & Oli, Bon Entendeur et Edouard Baer…

Alors forcément cette alliance est surprenante. Mais pourtant elle fait très largement son effet. C’est bon, c’est doux, c’est un peu nostalgique et c’est parfaitement taillé pour l’été.

Il y a du regret quand même. L’annonce de cet EP nous avait donné envie d’un format bien plus long que les deux titres proposés. Qu’importe, Un été quand même est dans une veine estivale et respecte parfaitement l’ADN de Bigflo & Oli et de Bon Entendeur.

Avec “Coup de blues/Soleil”, le flow des frangins est toujours aussi captivant avec cette production minimaliste et pointue de Bon Entendeur. C’est avant de nous faire littéralement craquer et fondre avec “Libre”, le titre sur lequel la voix envoûtante d’Edouard Baer s’expose.

Vous l’aurez compris : cet EP est délicieux. Bien trop bref, certes, mais délicieux quand même. Alors on fait un petit appel à Bon Entendeur et à Bigflo & Oli : possible d’avoir quelques titres supplémentaires pour nous accompagner tout l’été ?