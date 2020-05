Clou : faut-il écouter ‘Comment’, son premier EP ?

Après un premier single, il est temps pour Clou de se dévoiler avec un premier EP. Faut-il tendre l’oreille sur cet EP ? Éléments de réponses avec aficia.

Clou c’est une jolie découverte que nous avions pu faire en tout début d’année avec le clip “Rouge” Et la demoiselle vient de publier son premier EP ce vendredi 1er mai. Alors forcément, ce n’est jamais facile de se faire entendre auprès de tous quand on n’a pas signé de tube ou que l’on ne bénéficie pas du soutien des médias de masse.

Pour autant, Clou bénéficie d’un soutien de taille sur cet EP. Tout simplement parce qu’elle le sort en compagnie du Label Tôt ou Tard qui regorge déjà de beaux talents comme Erza Muqoli, Vincent Delerm (nommé aux Victoires de la Musique), Noé Preszow ou encore Foé et Vianney. Deuxièmement parce qu’elle a le soutien incontestable du grand Dan Levy qui n’est autre que le fondateur de The Dø qu’elle appelle “le maestro/coach/césarisé qui a réalisé cet EP ainsi que l’album qui suivra”. Deux arguments de taille donc !

Un premier format authentique et personnel

Mais si l’on rentre dans le vif du sujet, l’EP, voici ce que nous retiendrons. Clou fait une magnifique entrée en matière avec le pétillant “Comment” qui s’inscrit dans un registre pop, contrairement au reste de l’album. On poursuit l’écoute de ce petit format avec “Comme au cinéma”. Clou fait tomber le masque et se dévoile en souhaitant vivre sa vie comme celle qu’elle rêve d’avoir au cinéma : “Je veux vivre comme au cinéma / en plan américain avec la musique qui marque mes pas et la nuit qui m’appartient / et si c’est mauvais je couperai la fin”, chante-t-elle avec beaucoup de rêves et de naïveté. Sans doute notre petit coup de cœur du format !

Puis, il y a “Rouge”. Ici, Clou montre sa douce colère alors qu’avec “Je prends mon temps”, l’artiste revient à l’essentiel en posant sa délicate voix sur une belle ballade malgré le fait qu’on pourrait peut-être lui reprocher une forme lassitude à force de l’écouter.

Découvrez Comment, le premier EP de Clou :