Victoires de la Musique 2020 : Angèle, Hoshi et Suzane dans la course !

Nouveau rendez-vous pour les Victoires de la Musique qui signe cette année sa 35ème édition. Le show est programmé pour le vendredi 14 février, diffusé en direct sur France 2 depuis la Seine Musicale, et il annonce déjà quelques révolutions.

Dans un premier temps l’Académie de votants qui passe de 600 à 900. Elle regroupe des professionnels et personnalités de divers horizons (médias, managers, promotions indépendantes, distributeurs…) mais aussi, et même surtout, 200 personnes non professionnelles issues du public. C’est LA grande nouveauté de cette année, celle de donner un peu plus de voix au public lors de la sélection.

Au fait, comment est-ce qu'on décerne une Victoire de la Musique ?

On vous explique tout ! Entrez dans les coulisses de cette cérémonie qui fête cette année ses 35 ans 👇 pic.twitter.com/N43I1qAXKt — Les Victoires (@LesVictoires) January 13, 2020

Autre changement, celui des catégories. Les 5 catégories de ‘genres’ passent à la trappe pour retrouver uniquement 8 catégories. Enfin, et toujours pour satisfaire le public, le public pourra toujours voter pour la ‘Chanson originale’ mais également pour la catégorie ‘Concert’ et la catégorie ‘Création audiovisuelle’ et ceci dès ce 13 janvier et jusqu’au 13 février.

Et les nominés sont…

En 2019, les Victoires de la Musique étaient l’occasion de sacrer des artistes comme Bigflo & Oli, Jeanne Added, Clara Luciani, Angèle ou encore The Blaze et OrelSan. Cette année c’est Alain Souchon, Nekfeu ou encore Angèle qui se retrouvent dans la course pour repartir avec l’un des prix de cette 35ème édition des Victoires de la Musique.

Artiste Masculin de l’Année

Philippe Katerine

Lomepal

Alain Souchon

Artiste Féminine de l’Année

Angèle

Clara Luciani

Catherine Ringer

Révélation Scène de l’Année

Album Révélation de l’Année

Les Failles de Pomme

Maëlle de Maëlle

Tempéraments de Malik Djoudi

Album de l’Année

Âme Fifties d’ Alain Souchon

Confessions de Philippe Katerine

Jeannine de Lomepal

Les étoiles vagabondes de Nekfeu

Panorama de Vincent Delerm

Concert de l’Année

Both Sides de Jeanne Added

Brol Tour d’Angèle

Le Grand Petit Concer de -M-

Chanson Originale de l’Année

‘Allez Reste‘ de Boulevard des Airs

‘Ça va ça vient‘ de Vitaa et Slimane

‘Nue‘ de Clara Luciani

‘Presque’ d’Alain Souchon

‘Stone avec toi’ de Philippe Katerine

Création Audiovisuelle de l’Année