Clou : une révélation qui voit “Rouge”

Découverte ! Clou débarque dans notre radar musical avec son premier single et premier clip : “Rouge”. À déguster sur aficia…

C’est une nouvelle signature du Label Tôt ou Tard qui regorge déjà de beaux talents comme Erza Muqoli, Vincent Delerm (nommé aux Victoires de la Musique), Blick Bassy, Roseaux ou encore Foé et Vianney.

Cette nouvelle signature c’est Clou qui avait terminé deuxième d’un concours musical sur France Inter en 2014. Depuis, les plus curieux auront eu l’occasion de l’entendre avec sa reprise de “Les Gauloises Bleues” sur l’album hommage à Yves Simon mais également sur le titre “Back to One” extrait du dernier album de Cocoon, Wood Fire.

Clou délicieusement en colère…

Alors que l’artiste travaille sur son premier album qui devrait pointer le bout de son nez dans le courant de l’année, Clou expose son univers avec “Rouge”, un premier single plus que prometteur qui devrait charmer un très large public.

Ce titre est une inspiration directe de Dan Levy (The Do, Jeanne Added, Owlle…), qui réalise son futur opus, qui fait remarquer un jour à Clou qu’elle ne se mettait jamais en colère et que cela devait un jour sortir. Cette colère se transforme en une piste qui laisse entrevoir le “Rouge” qui emporte Clou dans une atmosphère brûlante, le tout sublimé par la mises en images que l’on doit à Romain Winkler qui s’inspire librement de la série ‘Twin Peaks’.

Découvrez “Rouge”, le premier clip de Clou :