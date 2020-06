Hoshi : faut-il écouter l’album ‘Sommeil Levant’ ?

C’est aujourd’hui que Hoshi propose son second album Sommeil Levant. Faut-il écouter ce nouvel opus ? Réponse avec aficia.

En l’espace de quatre ans Hoshi aura largement conquis le cœur du public. De notre côté nous l’avions découverte avec “Comment je vais faire” en avril 2017, c’était son premier single rapidement rejoint par le très efficace et radiophonique “Ta marinière”.

Entre des collaborations avec Gaëtan Roussel, Ycare, sa nomination aux aficia awards en 2018 et au Victoires de la Musique deux ans plus tard la jeune demoiselle continue de distiller son art, parfois percutant comme avec “Amour censure”.

Hoshi comme une thérapie

Après un premier album prometteur Hoshi signe donc son retour cette année. Un retour qu’elle avait eu l’occasion de nous exposer lors d’une récente rencontre, nous parlant au passage de son regard sur notre société, de l’homophobie notamment.

Car Sommeil Levant c’est ça, le regard d’une jeune femme moderne, celui d’une fille qui doit vivre dans une certaine folie, dans un monde qui s’emballe, dans une société qui se montre parfois trop égoïste, qui semble avoir oubliée que vivre ensemble et avec amour c’est tellement plus simple.

Un Sommeil Levant pour voir la lumière…

Hoshi avait eu l’occasion de nous confier qu’elle aimait travailler la nuit, donnant ainsi le nom de cet opus. Pourtant, même si elle tisse parfois un portrait peu flatteur de notre monde, il y a une pointe d’espoir qui se dégage de l’album et une grande dose d’amour. Comme un porte qui s’ouvre lentement pour faire entrer la lumière.

C’est pop et dansant comme avec “Larmes de croco” qu’elle partage avec Corine, il y a une énergie constante, un sens du rythme et si l’opus est riche de 14 titres on se laisse facilement porter par l’univers de la demoiselle. Alors, certes, il y a parfois une sensation de lassitude lors d’une première écoute, ayant une sensation linéaire qui s’installe. Mais c’est pour mieux nous surprendre au titre suivant et nous embarquer à nouveau dans ses ritournelles modernes.

On frôle le Nirvana avec “Ita Vita”, on laisse rouler les larmes sur le rythme entraînant de “Coule mascara” avant de conclure avec “Médicament”, l’ultime pilule d’un opus qui respire l’urgence. Celle de vivre, de changer le monde et d’aimer.

Découvrez Sommeil Levant, le nouvel album d’Hoshi :