L’Argousier : live @ Crossroads Festival 2020 !

Place à L'Argousier.

Laboratoire en forme de duo multicolore et minimaliste, on trouve chez L’Argousier du lyrisme, du punk, de la danse, des trucs un peu noise, des voix éthérées, une MPC et des poèmes.

Sophie et Lulu partagent une affection pour le bancal, les imaginaires foutraques et une certaine approche des instruments, intuitive et libre. Elles composent alors à partir de longues improvisations et Sophie pratique une forme d’écriture automatique pour les textes.

Une recette poétique, au goût de morceaux qui s’étirent et ne se répètent pas. Au printemps 2018, elles partent enregistrer leur premier album en compagnie du réalisateur David Lamblin (DLGZ, SaSo), dans une maison perdue au fond des Ardennes.

5 jours plus tard, et pas mal d’heures de mix derrière, Le Vent sous ses Pieds est prêt à sortir. L’Argousier fête sa sortie le 7 juin 2019 dans une grande belle salle de spectacle, avec des invités qui dansent, racontent, rappent et les accompagnent au plateau à l’aide de machines créées pour l’occasion.

Une belle performance, collective, dans l’idée qu’on se fait le duo de la scène : partagée, en mouvement, avec le moins de frontière possible entre public et artistes.

