This Will Destroy Your Ears : live @ Crossroads Festival 2020 !

aficia, partenaire du Crossroads Festival 2020 te propose de vivre en direct cette cinquième édition numérique. Place à This Will Destroy Your Ears.

Formé en 2017 dans les Landes par Magali, Quentin et Pierre-Johann, les membres de This Will Destroy Your Ears, tout à la fois chorégraphes, plasticiens, vidéastes et spécialistes de la prise murale encastrable, sont ce que l’on appelle désormais un groupe DIY. Sauf qu’ici, cette pratique n’est pas juste envisagée comme un anglicisme à la mode, mais comme une véritable marotte et chez eux tout y passe : amplis, instruments, communication, vidéos, ils ont même construit leur propre studio d’enregistrement : pARPAINg.

En 2019, ils sortent leur premier album CLEAR entièrement enregistré chez pARPAINg avec la complicité de Dorian Verdier, clavier chez J.C. Satàn et Boris Lehachoir, en une semaine, au milieu du vacarme rassurant d’un tiers-lieu en pleine ébullition, très loin de l’image d’Épinal de la cabane landaise paumée au milieu des pins.

This Will Destroy Your Ears aiment beaucoup les gens mais ils ont tendance à leur dire beaucoup trop fort.

Le Live Crossroads Festival…