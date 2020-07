Les coups de cœur de la rédac’ avec LauCarré, Kaky, Adeline Lovo…

Chaque semaine la rédaction d’aficia te livre ses coups de cœur. Cette semaine c’est avec Troye Sivan, Janie, Lubiana, Stan…

Chaque dimanche, la rédaction d’aficia partage avec vous ses coups de cœur musicaux. Rien d’objectif, uniquement des sentiments, des titres et des artistes qui marquent, pour nous, la semaine musicale. Le principe est simple : chaque membre de la rédac’ doit choisir deux titres parmi ceux que l’on retrouve sur aficia…

On fait dans l’essentiel, le droit au but ! Pas de blablas, juste de la musique pour vous livrer nos coups de cœur musicaux de la semaine. On vous laisse simplement découvrir la sélection de l’équipe disponible sur Apple Music, Deezer et Spotify…

Les choix de la semaine !

Voilà pour cette semaine : 14 titres, 14 coups de cœurs à partager sans modération… Pour le reste, rendez-vous chaque jour sur aficia pour le meilleur de la musique et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle sélection 100% plaisir !