Oubliez Quentin. Appelez-le désormais Mosimann (son interview exclusive ici) ! L’artiste révélé dans la ‘Star’Ac’ publiera le 12 juin un nouvel EP baptisé Outside The Box. Un projet qu’il a pris comme un challenge, celui d’être lui le plus honnête possible. Un projet déjà promu par le single “Lonely” et qui prend suite avec “My My Mind”. Depuis les belles montagnes de la Haute-Savoie, Mosimann s’offre une nouvelle remise en question dans un texte introspectif.