Clara Luciani nous fait danser avec le clip “Le Reste”

Clara Luciani est de retour pour annoncer son second opus. Elle le fait avec “Le reste” est son clip dansant.

Sainte-Victoire… Un nom d’album très bien choisi. En effet, le premier opus de Clara Luciani fut un réel succès en affichant plus de 300.000 copies écoulées pour une certification Triple Platine.

Celle qui a fait danser les foules en festivals avec “La grenade” aura également eu l’occasion de remporter deux Victoires de la Musique, celle de la Révélation Scène en 2019 puis celle d’Artiste Féminine de l’Année en 2020.

Alors, oui, nous avions hâte de découvrir la suite des aventures de la jeune chanteuse qui avait eu l’occasion de nous confier, en 2019, dans les coulisses du Festival La Nuit de l‘Erdre qu’elle était déjà prête à publier son second effort…

Clara Luciani à un Cœur…

Ce second effort de Clara Luciani a déjà un nom et une date de publication. En effet, Cœur sera disponible le 11 juin prochain et offrira au public 11 nouvelles pistes dont un duo avec Julien Doré, “Sad & Slow” alors qu’ils ont déjà eu l’occasion de partager ensemble le titre “L’île au lendemain”.

L’album de Clara Luciani sera à son image : jeune, moderne, frais, pétillant et plein d’amour. Il sera funcky, chic et dansant, le tout parfaitement mis en relief par la touche des producteurs Sage, Breakbot et Pierrick Devin.

Pour en avoir un avant goût, et apporter un beau rayon de soleil dans nos cœurs par la même occasion, il suffit d’écouter le premier single de cet opus. Clara Luciani mise sur “Le reste”, un titre féminin, un titre sensuel d’une femme qui n’a pas peur d’afficher ses désirs. Le tout est parfaitement sublimé par un clip tourné dans le Sud-Est natal de la chanteuse, rendant par la même occasion un très bel hommage à Jacques Demy.

Découvrez “Le reste”, le nouveau clip de Clara Luciani :