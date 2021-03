Julien Doré et Clara Luciani livrent le clip de “L’île au lendemain”

Julien Doré retrouve Clara Luciani, les pieds dans l’eau, pour nous offrir le clip qui habille “L’île au lendemain”. C’est à voir sur aficia.

Le succès est une fois de plus au rendez-vous pour Julien Doré avec son dernier album aimée. En effet, son dernier opus est maintenant certifié Double Disque de Platine pour l’équivalent de 200.000 ventes dans l’Hexagone !

Un succès qui passe également par la case des Victoires de la Musique, l’artiste ayant remporté un prix pour le clip qui habille le titre “Nous”. C’est donc bien logique de poursuivre l’exploitation d’un album qui a encore de très beaux singles potentiels…

Julien Doré x Clara Luciani

Cette aventure est maintenant écrite avec la mise en valeur du titre “L’île au lendemain”, morceau que Julien Doré partage avec la talentueuse Clara Luciani. Ce duo, que l’on retrouve sur aimée, s’expose dans un clip magnifique, ressemblant à un live session bucolique.

Toujours avec Brice VDH derrière la caméra, nous avons le droit à presque trois minutes de poésie et de douceur. On y retrouve Julien Doré, Clara Luciani et son piano les pieds dans l’eau. Une version dépouillée de “L’île au lendemain” et le charme opère, encore et toujours.

Découvrez “L’île au lendemain”, le nouveau clip de Julien Doré :