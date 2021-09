Vingt mille personnes par soirée, des dizaines d’artistes à la programmation, et des activités à gogo, le Delta Festival a frappé fort en cette fin d’été . aficia s’y est faufilée pour vous durant toute sa durée, voici le récap’ de trois jours de folie dans le plus grand festival de France 2021 !

Cet été, sur la plage du Prado à Marseille, ont raisonné les notes électriques du Delta Festival. Réunissant plus de 85.000 personnes sur toute sa durée, une centaine d’artistes de tous les horizons, l’événement a été le plus grand organisé depuis le début de la pandémie.

Musique survoltée, activités à foison et cadre idyllique, un festival détonnant qu’on ne pouvait pas vous faire rater. Bracelets aux poignées, backstage infiltrés, aficia t’emmène au cœur de la fête !

Un Line Up varié

Cent quatorze concerts, du rap à la techno, en passant par des balades, de l’expérimental, ou encore du reggae, le Delta Festival s’est doté d’une belle diversité pour son Line UP 2021. Le tout, organisé autour de quatre scènes, deux principales, (La scène techno « Live Music » équipée d’une scénographie unique, et l’immense « Woodstock » avec vue sur la mer) et deux secondaires, (Enercoop et 360*).

Du côté des prestations, la rédaction retient tout particulièrement l’originalité de Worakls et de La petite fumée, qui ont parfaitement enlacé symphonies et électro. L’énergie débordante et communicative de la rappeuse Chilla et du mystérieux Vladimir Cauchemar. Mais également le ton fédérateur de Bon Entendeur et son set aussi entrainant qu’accessible. Et bien entendu, l’ambiance survoltée de PZK et 47Ter qui ont su fusionner avec leur public.

Si dans son entièreté l’ensemble a plutôt dégagé une vibe électro, les scènes 360 et van Enercoop ont permis d’apporter une certaine polyvalence durant ces trois jours de fête. L’organisation a donné sa chance à tout le monde au travers de sa programmation, et ça c’est bien ressenti.

Énergie, artistes inédits, et tête d’affiche, le Delta Festival a eu toutes les cartes en main pour séduire le public sur le plan sonore, mais pas que…

Le Delta Festival, un village curieux rempli d’activités

De 12h à 2h00 le Delta et ses 3500 bénévoles ont su relever le défi des occupations auprès des festivaliers. Activités nautiques, attractions, et village d’échanges associatifs, il était tout à fait possible d’écouter la musique en journée tout en glissant à l’eau. Ou bien encore de se reposer à l’ombre d’une tente, pour ensuite aller découvrir la dernière organisation locale !

Lives retrouvés

Pour conclure ce recap’, aficia tient à témoigner de l’émotion présente durant ces jours. Retrouver la musique, le sentiment d’une foule galvanisée par les concerts, difficile de ne pas ressentir le tout avec un peu de sentiments. Sans compter que le Delta Festival a aussi représenté le retour net des interviews réelles et des créations spontanées.

Échanger le mot avec public et artistes lors d’un tel événement, sublime d’une dimension humaine et culturelle le journalisme musical. Alors une chose est certaine, vivement l’année prochaine pour l’édition numéro sept !

Quel bonheur de pouvoir retrouver de vraies conditions lives, de talentueux artistes débordants d’énergie. On espère vous retrouver l’année prochaine pour 5 jours de lives. C’est la promesse du festival et la nôtre ! Valentin Malfroy – Journaliste aficia.

Amateurs de musique et de bonne ambiance, c’est le rendez-vous à ne pas manquer. Il y a de la place pour tous les artistes au Delta Festival, de l’inconnu à l’international. Enfin, voir l’envers du décor c’est quelque chose, ça a bien clôturé notre été ! Yoann Tome Mestre – Journaliste aficia.