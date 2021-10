Eva de retour avec le clip de “Baby Boy”

Eva est de retour dans l’actualité musicale avec le clip qui habille “Baby Boy”. C’est à voir sur aficia.

Eva a déjà eu l’occasion de très largement séduire le public. La preuve : ses titres affichent de très beaux résultats. “On Fleek” et “Cœur Noir” sont Single de Platine (équivalent à 30 millions de streams), “Chelou” est Single d’Or pour l’équivalent à 15 millions de streams.

Aussi, après la publication des albums Queen (2019) et de Feed (2020) Eva semble déjà prête à nous proposer du neuf… Et elle le fait avec “Baby Boy”, un titre au rythme efficace qui devrait, une fois de plus, rencontrer son public.

Pour accompagner ce titre qui porte la signature d’Eva, Bramsito, Maesic, Doubtless et Sam Heaven, la chanteuse originaire de Nice mise sur un clip réalisé par Baz. De quoi mettre en avant ses propos “Il a sorti l’grand jeu, j’calcule plus le danger – À l’abri des envieux, nous, ça va pas changer – Je sais qu’on ira loin dans l’jeu, j’calcule plus le danger – T’es mon baby boy, t’es mon baby boy”.

Découvrez “Baby Boy”, le nouveau clip d’Eva :