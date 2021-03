C’est le tandem Dua Lipa, Angèle qui occupe la première place des écoutes en France. aficia fait le point complet…

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 19 au 25 février 2021…

Ce qu’il faut retenir…

SCH abandonne sa première place à la faveur du tandem formé par Dua Lipa et Angèle. En effet, après deux semaine à la première place avec “Marché Noir”, SCH se classe cinquième pour 1.225.357 nouveaux streams. Du côté de “Fever” c’est une place de mieux avec 1.344.305 écoutes.

Le podium se complète avec la remontée de Black Eyed Peas et Shakira avec “Girl Like Me”. 1.336.885 écoutes et une place de mieux tout comme Eva avec “Cœur Noir” qui enregistre 1.316.629 nouveaux streams.

Autrement, pas de changement révolutionnaire dans le Top 10 des titres les plus écoutés en France. D’ailleurs, le classement global proposé par le SNEP offre le même podium de tête. On retrouve dans le classement du SNEP Travis Scott et HVME avec “Goosebumps” et Landy avec “Médusa”, absents du Top 10 de Spotify France. Le premier se classant 13ème et le second 14ème.

Il faut descendre à la 36ème place pour trouver la première nouveauté du classement. C’est Niro et PLK avec “Fils 2”. Juste derrière on trouve Wejdene avec “Réfléchir” tandis que Benab qui est dans le haut du tableau du Top Albums de la semaine se trouve qu’à la 44ème place avec “Andale” qu’il partage avec Maes.

POSITION TITRE ARTISTE STREAMS 1 Fever Dua Lipa 1344305 2 GIRL LIKE ME Black Eyed Peas 1336885 3 Cœur noir Eva 1316629 4 DÁKITI Bad Bunny 1267155 5 Marché noir SCH 1225357 6 Bande organisée 13 Organisé 1204169 7 Tout en Gucci Ninho 1159663 8 Save Your Tears The Weeknd 1078907 9 RATPI WORLD Booba 1010530 10 1,2,3 Amel Bent 995903 11 Mother Fuck Jul 962851 12 Elles ont trop joué avec mon cœur Jok’air 947660 13 Goosebumps – Remix Travis Scott 937524 14 Médusa Landy 933177 15 Dieu merci Dadju 919100 16 Lemonade (feat. Gunna, Don Toliver & NAV) Internet Money 915277 17 Coffre plein Koba LaD 908237 18 Joli bébé Naza 906073 19 Mood (feat. iann dior) 24kGoldn 904774 20 Whoopty CJ 873909 21 All We Got (feat. KIDDO) Robin Schulz 866092 22 Cabeza OBOY 853922 23 À la fête UZI 837767 24 What You Know Bout Love Pop Smoke 821667 25 Blinding Lights The Weeknd 793859 26 drivers license Olivia Rodrigo 777069 27 LOPSA STORY 1PLIKÉ140 770004 28 Cosmos – feat. PLK Rim’K 755288 29 Del Mar Ozuna 743434 30 Coeur abîmé UZI 741649 31 Pilote (feat. Hamza) PLK 733117 32 Plus Jamais (feat. Stormzy) Aya Nakamura 726555 33 La vie du binks (feat. Hornet La Frappe, Leto, Sadek, Soprano) DA Uzi 718069 34 9 1 1 3 (feat. SCH) Zola 717973 35 La Costa Mister You 703712 36 Fils 2 Niro 700788 37 Réfléchir Wejdene 688600 38 911 Damso 683720 39 Memories (feat. Kid Cudi) – 2021 Remix David Guetta 683701 40 KASSAV (feat. Tiakola) Gazo 668948 41 Courage to Change Sia 647227 42 Rather Be You Tom Gregory 646861 43 Pas bien – Extrait de la BO de « En Passant Pécho » Kore 637344 44 Andale Benab 623767 45 The Business Tiësto 618725 46 La vie qu’on mène Ninho 612593 47 Love Not War (The Tampa Beat) Jason Derulo 595682 48 Millions d’euros Landy 578760 49 Lettre à une femme Ninho 572731 50 Wasted Love (feat. Lagique) Ofenbach 564854 51 Levitating (feat. DaBaby) Dua Lipa 564665 52 beau-papa Vianney 563236 53 JUSQU’ICI TOUT VA BIEN GIMS 560612 54 Nouveaux parrains Sofiane 555810 55 Casanova Were-vana 555787 56 Enfants terribles Landy 552731 57 Dior Pop Smoke 547160 58 Mango – Extrait de la BO de « En Passant Pécho » Kore 546280 59 Macaroni (feat. Ninho) Leto 544297 60 Angela Hatik 528507 61 mer Hatik 515495 62 Eté 90 Therapie TAXI 514833 63 Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit Riton 511456 64 Bella UZI 503327 65 Mais je t’aime Grand Corps Malade 492593 66 Zipette Ninho 485416 67 Grand bain Dadju 485246 68 My Head & My Heart Ava Max 479012 69 Slide Bosh 474689 70 Say Say Say (Waiting 4 U) – Steff da Campo & 71 Digits Radio Mix Hi_Tack 474062 71 Head Shoulders Knees & Toes (feat. Norma Jean Martine) Ofenbach 473458 72 Réel (feat. Zed) Hamza 470893 73 Tu vois comment ? Zkr 470649 74 Dance Monkey Tones And I 461863 75 Tick Tock (feat. 24kGoldn) Clean Bandit 454644 76 For The Night (feat. Lil Baby & DaBaby) Pop Smoke 451729 77 La meilleure Hatik 450921 78 La night Benab 449317 79 Astronaut In The Ocean Masked Wolf 448380 80 Si on disait M. Pokora 438433 81 Your Love (9PM) ATB 437934 82 Boston George Lacrim 429950 83 Loin de tout Jul 428735 84 Freeze Raël Freeze corleone 423181 85 Piccolo Gato 422006 86 Roses – Imanbek Remix SAINt JHN 417912 87 ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) DaBaby 416449 88 Amour toxic Dadju 410819 89 Maladie Benab 409868 90 Benzo – feat. Hamza, Leto Rim’K 409044 91 3SEX Indochine 408150 92 Paradise (feat. Dermot Kennedy) MEDUZA 403133 93 CAPO Alonzo 401052 94 Double Bang 10 Leto 400739 95 Calling My Phone Lil Tjay 399534 96 HOLIDAY Lil Nas X 393344 97 Djomb – Bien ou quoi Bosh 391504 98 Prisoner (feat. Dua Lipa) Miley Cyrus 389351 99 Moins un Dinos 388931 100 C’est comment Alrima 385581

Le Top Singles Global…

Impossible pour nous de vous offrir un focus précis concernant le Top Singles Global sur le marché Français, aficia n’ayant pas accès aux données du SNEP qui compile les données. Toutefois, nous avons la possibilité de vous proposer le TOP 10 des titres les plus écoutés sur la semaine…