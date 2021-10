Léa Paci marque enfin son retour avec “Sombres rêves”, un titre qui marque d’ailleurs une nouvelle étape de sa vie d’artiste… C’est à découvrir sur aficia.

Depuis quelques mois, Léa Paci était restée silencieuse. Alors qu’on pensait la retrouver avec un deuxième album, l’artiste revient, mi septembre, avec une annonce qui bouleverse sa carrière d’artiste. En effet, après un long moment de doutes et de privations, Léa Paci fait le choix d’avancer seule, en tant qu’artiste entièrement indépendante.

Pour débuter au mieux cette nouvelle page, c’est ce 1er octobre qu’elle partage “Sombres rêves ”, les prémices de son nouveau projet. Mais avant, remettons un peu de contexte et revenons quelques années en arrière pour mieux comprendre…

Un peu de contexte…

Après l’exploitation de son premier album, Chapitre 1, sorti en 2017, Léa Paci retrouve immédiatement le chemin du studio et prépare la suite de sa carrière. Nous sommes alors à l’automne 2018. Après ces nombreuses heures de création, l’artiste choisit de dévoiler “On prend des notes” pour annoncer l’arrivée de son deuxième disque.

Il faudra alors attendre près d’un an pour découvrir “À nos folies”, un deuxième échantillon du projet à venir. Dans la même période, tout semble s’aligner pour Léa Paci puisqu’elle enchaine sur une collaboration avec James Blunt. Ensemble, ils proposent une nouvelle version de “Cold”, un titre figurant sur l’album Once Upon a Mind de l’artiste britannique. On s’attend alors à ce que la jeune femme annonce dans la foulée une date pour son album. Mais aucune date semble se profiler à l’horizon…

Une nouvelle année démarre, et quoi de mieux que de la débuter sur scène ? Le 30 janvier 2020, Léa Paci se produit au Café de la danse, à Paris. Ce soir-là, elle y chante ses plus grands succès, des titres plus récents et même des chansons inédites, prévues pour ce deuxième opus. Très émue par ce concert, l’interprète de “Mon IL” quitte la scène pour la retrouver très vite après. En effet, son duo avec James Blunt la conduit sur la scène de plusieurs zéniths de France. De Lille en passant par Nantes, Léa se présente, elle et son univers musical, face à des salles combles. Un moment intense qui cesse brutalement puisque la pandémie progresse en France. Néanmoins, la jeune artiste rebondit et propose, en avril 2020, la session acoustique de “Je ne sais pas dire je t’aime”, un morceau encore jamais sorti jusque là.

De quoi faire patienter son public jusqu’au mois suivant lors duquel Léa Paci décide, malgré ce contexte incertain qui règne, de sortir le troisième extrait de son futur album. Cette fois, elle mise sur “Ne reste pas de glace”, qu’elle présentait d’ailleurs durant son concert au Café de la Danse. Un nouveau titre, mais toujours aucune date pour la sortie de son album… Cependant, des précisions concernant le contenu de celui-ci tombent. Lors d’une interview que Léa Paci nous accorde en juillet 2020, l’artiste se confie, notamment sur les thématiques présentes au cœur de ce projet : “ce nouvel album parlera beaucoup moins d’amour que Chapitre 1” [… ] “Il y aura plusieurs thèmes abordés dans cet opus dont le deuil, l’amour mais l’amour positif” [… ] “J’évoque aussi les amis, la famille…”. Mais les mois passent, et c’est silence radio. Pas même un post sur les réseaux sociaux. On la retrouve que très brièvement en février 2021 pour son duo avec Tigarah…

Un page se tourne ; l’aventure de l’indépendance commence !

Il y a quelques jours, le 16 septembre dernier, Léa Paci fait son grand retour sur les réseaux sociaux, avec un post dont on ne s’étonne, au final pas vraiment. Pas de photo, mais un texte : “Je vous explique tout”. À cœur ouvert, l’artiste raconte une infime bribe de l’envers du décor de cette industrie musicale. Un envers du décors parfois morose que de plus en plus d’artistes préfèrent fuir. Un choix de nouveau départ difficile mais choisi par Léa Paci !

Et ce nouveau départ, c’est celui d’une artiste désormais indépendante et totalement libre de ses choix. Une liberté qui a néanmoins un prix puisque toutes les chansons qui devaient apparaitre sur ce deuxième opus, Léa Paci n’en possède plus les droits et doit y renoncer. Mais l’écriture de cette nouvelle page commence ce 1er octobre.

“Sombres rêves” : le point de départ de cette nouvelle aventure

C’est avec “Sombres rêves” que la chanteuse entame cette nouvelle page. Sans surprise, elle y chante les faux semblants de ces derniers mois, ses doutes et les moments difficiles par lesquels elle est passée. Un titre mélancolique qui laisse entrevoir une note d’espoir : celle de la liberté La liberté m’accueille au creux de ses bras, je compte bien m’y faire un cocon.

Un contraste que l’on remarque aussi grâce aux sonorités mais aussi au visuel. Pour ce qui est de la production, on retrouve une musique pop et dansante venant appuyer sur l’espoir qui domine malgré tout. Et pour parvenir à ce rendu, Léa Paci s’est entourée de son ami et artiste Jean Castel. Enfin, du côté du visuel, c’est Quentin Curtat qui a illustré cette opposition entre la mélancolie qui se transforme finalement en espoir…

“Sombres rêves” marque donc officiellement le retour de Léa Paci qui dévoilera son premier EP avant la fin de l’année !

Découvrez “Sombres rêves”, le nouveau single de Léa Paci :