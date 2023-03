Marie-Flore lâche prise dans “Mon cœur y va bien” 

Actuellement en tournée, Marie-Flore n’en oublie pas l’exploitation de son dernier opus. Elle mise sur un clip espiègle pour “Mon cœur y va bien”. C’est à découvrir sur aficia !

Alors que son dernier opus en date intitulé Je sais pas si ça va rencontre un joli succès d’estime, Marie-Flore parcourt les routes de France, de Belgique et du Luxembourg pour défendre les couleurs de cet album très abouti mais aussi pour faire résonner ses précédents succès à l’instar de “Tout ou rien” et “M’en veux pas”. Et après une date jouée à guichet fermé à la Cigale en septembre dernier, l’artiste fera une nouvelle fois sensation dans la capitale le 6 avril prochain. Et cette fois-ci, elle foulera la mythique scène de l’Olympia !

Parallèlement à la scène et après un duo avec Julien Doré pour revisiter “Palmiers en hiver”, Marie-Flore poursuit ainsi la mise en lumière de Je sais pas si ça va. Après l’entêtant “Mal Barré” qui a bénéficié de nombreuses rotations sur les ondes et l’émouvant “Je sais qu’il est tard”, l’artiste a décidé d’extraire “Mon cœur y va bien” comme prochain single.

Un nouveau clip lumineux

Avec “Mon cœur y va bien” en guise de single, Marie-Flore donne à profiter d’une nouvelle facette lumineuse et dansante de son dernier projet studio. L’artiste prépare ainsi l’arrivée des beaux jours sur ce titre pop à l’atmosphère délicieusement rétro qui se révèle de surcroît très efficace en concert. Dotée d’un refrain imparable, la chanson permet à l’artiste d’extérioriser ses états d’âme : “Tu peux garder ton venin / Le ravaler, d’ailleurs si tu regardes bien / C’est moi qui suis sur scène / Et toi dans les gradins / Il parait même que tu chantes mes refrains”.

Afin d’exploiter tout le potentiel de “Mon cœur y va bien”, Marie-Flore a également levé le voile sur une mise en images lumineuse et colorée. Face à la caméra, la chanteuse conte malicieusement les mots de sa chanson et finit par se lâcher, s’adressant en réalité à un chien. Des séquences pleine d’humour dans lesquels elle propose par ailleurs une collection de looks iconiques.

Visionnez “Mon cœur y va bien”, le nouveau clip de Marie-Flore :