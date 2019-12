Comme chaque année, ils sont nombreux à vouloir livrer leur propres chansons de Noël. Alors que ce soit des reprises ou des chansons originales, voici un troisième tour d’horizon sur ces artistes qui se risquent à reprendre le répertoire du Père Noël sur aficia.

L’hiver est là, les décorations de Noël pointent leurs bouts de leur nez sur nos belles maisons et les fêtes de fin d’année n’ont jamais été aussi proches. L’occasion rêvée pour certains artistes de se frotter au répertoire de Noël, pourtant si loin de leurs habitudes. Certains artistes vont d’ailleurs vous surprendre dans cette troisième liste comme ce fût les cas sur les deux premiers (avec Robbie Williams, les Jonas Brothers ou encore Little Mix) et ceux qui suivront ! Alors, on met de côté le célèbre “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey et on s’offre une cure de modernité !

Alessia Cara

Alessia Cara entre également dans la course des festivités avec sa propose chanson de Noël, baptisée “Make It To Christmas”. La chanteuse que l’on retrouve actuellement en duo avec Bastille sur l’excellent “Another Place” rappelle à quel point cette période de froid et de fête est si “précieuse” pour un couple. Empressons-nous d’aller vers Noël, dit-elle !

Découvrez “Make It To Christmas” d’Alessia Cara :

Hyphen Hyphen

Parce qu’on les adore et on ne pouvait pas passer un Noël sans eux, les Hyphen Hyphen ont officialisé cette année la sortie de leur repris de “Last Christmas” (déjà sorti l’hiver dernier). Ne pouvant décevoir, le groupe français propose une revisite pêchue, pleine d’énergie, rock, à la Hyphen Hyphen quoi !

Découvrez “Last Christmas” d’Hyphen Hyphen :

Mabel

Elle remporte tous les suffrages avec ses chansons “Don’t Call Me Up” et “Mad Love”, véritables tubes pour les clubs, mais Mabel prouve qu’elle peut aussi faire de belles balades. Pour Noël, elle dévoile “Loneliest Time Of Year”, une belle pensée émue aux gens seuls…

Découvrez “Loneliest Time Of Year” de Mabel :

Anaïs Delva

Contrairement à ses prédécesseurs, c’est un long format de Noël qu’Anaïs Delva propose d’offrir : Quand j’entends chanter Noël. L’interprète de “Libérée délivrée” offre une version plus moderne de “Vive le vent”, “Petit Papa Noël”, “Let It Snow” ou encore “Douce nuit”. Un album qui a comme une odeur de odeur de sapin, de vin chaud et de cannelle…

Découvrez “Jingle Bell Rock” version Anais Delva :

Un nouvel et quatrième rendez-vous pointe le bout de son nez demain. Rendez-vous avec d’autres surprenants artistes comme Taylor Swift, Pentatonix ou encore Sting !