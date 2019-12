‘Rare’ : Selena Gomez confirme son nouvel album

Retour dans les bacs pour Selena Gomez qui donne rendez-vous à son public le 10 janvier. C’est à découvrir avec aficia.

Le public et les fans de Selena Gomez doivent dire : enfin ! Car oui, c’est officiel, la chanteuse sera de retour au début de l’année 2020 avec un nouvel effort, 5 ans après Revival.

De son premier album, Stars Dance, en 2013 à aujourd’hui, Selena Gomez est devenue une des artistes incontournables de la scène musicale mondiale avec plus de 20 milliards de streams au compteurs. Et après le succès de Revival porté par des titres comme “Good For You”, “Same Old Love” ou encore “Hands To Myself”, il était plus que temps de la revoir entrer dans la lumière.

Selena Gomez est Rare…

Après “Look At Her Now” et “Lose You To Love Me”, Selena Gomez confirme donc la publication de Rare, son nouvel opus, pour le 10 janvier 2020.

Cet album, Selena Gomez l’annonce personnel et introspectif, déclarant “Je n’ai pas envie d’étouffer mes sentiments”. Elle le fera avec 13 pistes dans la version classique de l’album, invitant au passage 6lack sur “Crowded Room” et Kid Cudi sur “A Sweeter Place”. La version deluxe, elle, offre 5 titres de plus comme “Fetish” avec Gucci Mane, “Bad Liar”, “Wolves” en collaboration avec Marshmello, “It Ain’t Me” avec Kygo et “Back To You” présent sur la bande originale de ‘13 Reasons Why’.

Découvrez le tracklisting de l’album Rare Rare Dance Again Look At Her Now Lose You To Love Me Ring Vulnerable People You Know Let Me Get Me Crowded Room ft. 6lack Kinda Crazy Fun Cut You Off A Sweeter Place ft. Kid Cudi Bad Liar Fetish It Ain’t Me Back To You Wolves

À noter également que Selena Gomez collabore encore avec Netflix. Au delà de ‘13 Reasons Why’ on la retrouve à la production de ‘Living Undocumented’ qui se focalise sur le sort des sans-papiers outre-Atlantique. Elle est également à l’affiche du film “The Dead Don’t Die’ de Jim Jamusch aux côté de Bill Murray et Adam Driver.