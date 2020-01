Angèle, Nekfeu et Johnny Hallyday en tête des meilleures ventes d’albums en 2019

Il est l’heure de faire le bilan des meilleures ventes d’albums de l’année 2019. Une année qui marque le sacre d’Angèle. C’est à découvrir sur aficia.

Voilà, le SNEP vient de dévoiler le classement des 200 meilleures ventes d’albums en France pour l’année 2019. Et même si vous avez eu l’occasion de voir des articles indiquant que Johnny Hallyday avec Johnny était le plus gros vendeur de l’année 2019, la vérité est un peu différente…

En effet, il y a un point important à prendre en compte aujourd’hui dans l’industrie musicale, celui des chiffres concernant le streaming. Les écoutes sur Deezer, Spotify ou encore Apple Music peuvent changer un classement en un claquement de doigts, c’est essentiellement le cas pour la musique urbaine.

D’ailleurs, de l’autre côté de l’Atlantique, les classements du célèbre Billboard prennent maintenant en compte les écoutes sur YouTube, la plateforme de vidéos étant l’un des poids lourds de l’écoute de musique en ligne.

Vive la France !

Dans ce classement, le SNEP souligne trois lignes importantes. Dans les 20 premiers du classement, 19 sont développés et produits en France. 80% des albums qui se retrouvent dans le Top 200 sont des productions françaises. De quoi redonner de belles couleurs à l’industrie musicale de l’Hexagone.

La nouveauté semble également avoir largement sa place puisque 46 artistes classent un premier album dans ce Top 200 dont 42 sont français. Enfin, il est important de souligner la présence dans le classement du rap, c’est un album sur deux qui représente la musique urbaine.

Angèle au sommet…

Alors non, Johnny Hallyday ne sera pas en tête des ventes, c’est bien Angèle avec son album Brol qui s’offre la première place de ce classement. Alors qu’elle dépasse aujourd’hui les 730.000 ventes, elle a eu l’occasion d’écouler 523.111 exemplaires de son opus dans le courant de l’année 2019.

Derrière, on retrouve Nekfeu avec Les étoiles vagabondes qui affiche le joli score de 449.545 ventes sans aucune promotion de la part du rappeur. Il s’affiche donc devant Johnny Hallyday et ses 433.656 ventes pour Johnny. Toutefois, il faut bien avouer que Johnny Hallyday est présent dans le classement à trois reprises : avec l’album Johnny, L’album de sa vie et avec Mon pays c’est l’amour qui avait explosé les compteurs en 2018. Au global il affiche 572.630 ventes et cela sans prendre en compte l’album live des Vieilles Canailles…

Les Enfoirés out du Top 10

C’est la surprise de l’année : Les Enfoirés quittent le Top 10. En effet, si les chiffres restent bon avec plus de 238.000 ventes, le collectif quitte le haut du tableau, une première en trente an !

Le streaming et la nouvelle génération semble faire son effet… On retrouve donc dans le Top 10 des artiste comme PNL avec Deux Frères, Ninho avec Destin ou encore Soprano, Vitaa & Slimane et Lomepal.

Vent de fraîcheur avec Clara Luciani

Des premiers albums il y en a beaucoup dans le Top 200 des meilleures ventes d’albums de l’année 2019, comme celui de Jean-Baptiste Guégan qui affiche 243.722 ventes pour s’installer à la 11ème place.

La belle Clara Luciani a également eu l’occasion de briller avec Saint-Victoire qui affiche 149.324 ventes sur l’année. Un autre phénomène incontournable : Billie Eilish qui arrive à conquérir la France avec 93.453 exemplaires vendus.

Le Top 10 des meilleures ventes d’album en 2019

Angèle Brol 532.111 Nekfeu Les étoiles vagabondes 449.545 Johnny Hallyday Johnny 433.656 PNL Deux Frères 402.854 Ninho Destin 379.843 Soprano Phoenix 337.403 Lady Gaga A Star is Born 298.808 Vitaa & Slimane VersuS 273.207 Lomepal Jeannine 263.459 Aya Nakamura Nakamura 247.093

À noter…

Céline Dion n’aura pas fait exploser les score avec son nouvel album en anglais, affichant que 77.000 ventes. C’est un peu le même constat pour beaucoup d’albums étrangers comme Coldplay (85.000), P!nk (36.000) ou encore Lana Del Rey (31.000).

Enfin, Bilal Hassani qui a fait largement parler de lui cette année, représentant la France à l’Eurovision, gagnant différents prix comme aux NRJ Music Awards, affiche à peine 20.000 ventes pour son premier album…