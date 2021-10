Victor Solf laisse s’exprimer l’amour avec “Fight For Love”

Victor Solf assure la promotion de son premier album solo avec un nouveau clip : “Fight For Love”. C’est à voir sur aficia.

Souvenez-vous… Victor Solf c’est la moitié du tandem Her qui nous aura totalement envoûté avec des titres comme “Five Minutes”, “Blossom Roses”, “Neighborhood” ou encore “Icarus”. Un tandem que Victor Solf partageait avec Simon Carpentier…

Maintenant c’est en solo que Victor Solf continue de nous charmer, notamment avec son premier album Still. There’s Hope sur lequel on retrouve des titres comme “I Don’t Fit” et “How Did We?”.

Cet opus, Victor Solf en assure maintenant la promotion avec un nouveau clip, celui habillant “Fight For Love”. L’amour est au centre de cette production, passant par les différentes étapes de la rupture au flirt…

Cinématographique, le clip nous invite une fois de plus dans une voiture, avec des baisers langoureux, de la passion, de la sensualité… Le tout étant, bien évidemment, rythmé par la douceur musicale de Victor Solf. Passionnant et brûlant !

Découvrez “Fight For Love”, le nouveau clip de Victor Solf :