‘Charts’ du mois de mai avec David Kushner, Peso Pluma, Fifty Fifty … #8

Chaque début de mois, aficia vous propose de plonger dans les charts mondiaux. Le but étant de vous donner un échantillon des titres qui fonctionnent le plus ou qui émergent rapidement.

Pour cette nouvelle rubrique, nous allons nous concentrer sur les charts mondiaux, américains, français et britanniques. Nous allons nous référer aux classements de ces pays mais aussi aux performances des titres sur Spotify (indicateur d’écoutes très important) et Shazam (qui permet de dégager les nouvelles tendances). Nous regardons également les classements radios en France et nous nous échapperons de temps en temps dans les pays frontaliers. Place donc aux classements de la semaine du 24/04 au 29/04.

Le Billboard Global 200

Le Billboard Global 200 est un classement qui a été créé récemment et qui regroupe toutes les ventes/téléchargements ainsi que toutes les écoutes sur les plateformes de streaming à travers le monde. C’est donc le classement de référence du marché mondial de la musique. Nous vous proposons le top 5 à chaque nouvel article. Cette semaine, c’est Grupo Frontera qui est #1 avec “Un x100to”.

Grupo Frontera & Bad Bunny – Un x100to (+4) Eslabon Armado & Peso Pluma – Ella Baila Sola (-1) Yng Lvcas & Peso Pluma – La Bebe (=) Miley Cyrus – Flowers (-2) SZA – Kill Bill (-1)

La douceur de David Kushner

Et si 2023 était l’année des ballades puissantes, frissonnantes et terriblement prenantes ? Si l’on regarde les derniers articles charts, nous vous avions déjà parlé de Joji ou encore Lizzy McAlpine. Ils ont en commun l’incroyable viralité que connait David Kushner avec son sublimissime morceau “Daylight”. Cette ballade épique et délicate mêle piano, guitare électrique et percussions entêtantes. La voix de David Kushner prend les oreilles et le morceau parcourt la totalité de notre corps, provoquant le frisson tant attendu. La superposition de couches de voix donne énormément de relief et un aspect très cérémonial au titre, au point qu’il nous donne l’impression d’en faire parti. On se rapproche là de l’univers singulier d’Hozier, tant dans l’orchestration que dans la voix.

Évidemment, le morceau est devenu instantanément viral. Et David Kushner a explosé, vous vous en doutez, tant nous rabâchons la même chose sur TikTok. C’est au Royaume-Uni, son pays, que le morceau score le plus. Il est pour le moment #2 des charts britanniques, bloqué par “Miracle” de Calvin Harris (dont le succès se cantonne uniquement à ce pays). C’est également le 5ème titre le plus écouté au monde sur Spotify. Du côté du Billboard Global 200, il se classe #11. En France aussi, le titre prend, et pour une fois sans retard. Il a été le 10ème titre le plus écouté sur Spotify chez nous. Shazam n’est pas en reste puisque “Daylight” se classe #5 des requêtes mondiales. Pour un titre sorti il y a 2 semaines, ses performances sont étincelantes.

Découvrez “Daylight” de David Kushner :

Le phénomène mexicain Peso Pluma

Peso Pluma est en train d’emporter avec lui toute la délégation mexicaine, provoquant un véritable raz de marée en Amérique Latine et aux USA. Il est très rare que des artistes mexicains connaissent le succès en dehors des frontières du pays, contrairement aux autres pays latinos. Le jeune artiste de 23 ans marie la musique régionale mexicaine aux rythmes urbains du rap ou du reggaeton. Cela donne un son jamais entendu jusqu’ici dans nos contrées. Ce succès est d’autant plus significatif qu’il est massif aux USA, pays pourtant relativement raciste envers la communauté mexicaine. Une bonne maîtrise des réseaux sociaux et une persévérance sans faille (déjà son 3ème album) ont conduit à ce succès.

Trois titres avec Peso Pluma et/ou mexicains se partagent les trois premières places des titres les plus écoutés au monde sur Spotify : “Ella Baila Sola” de Eslabon Armado & Peso Pluma (#1), “un x100to” de Grupo Frontera & Bad Bunny (#2) et “La Bebe – Remix” de Yng Lvcas & Peso Pluma. Ils occupent également les trois premières places du Billboard Global 200. Tous sortis il y a un mois, ils dépassent ou approchent déjà les 100 millions de vues sur Youtube. 4 autres titres de l’artiste mexicain figurent dans le top 50 Spotify. Mais c’est surtout aux USA que Peso Pluma est entré dans l’histoire. Son morceau “Ella Baila Sola” est devenu le 1er morceau mexicain à avoir intégré le top 10 du Billboard Hot 100 (#4), le classement des charts américains. Et la semaine dernière, pas moins de 10 titres du même artiste figuraient dans le top 100. En Espagne, les 3 titres précédemment cités viennent tout juste de pénétrer dans le top 50 des titres les plus écoutés sur Spotify.

Découvrez “Ella Baila Sola” de Eslabon Armado & Peso Pluma :

L’anglicisation de la K-POP avec Fifty Fifty

La K-POP semble elle aussi toujours faire recette à mesure qu’elle évolue. En effet, les morceaux sont de moins en moins pop, bourrins, explosifs et de plus en plus légers, s’ouvrant à des sonorités plus douces. Il s’anglicise également. Ce constat est bien visible sur le morceau “Cupid – Twin Ver.” du groupe Fifty Fifty. Ce dernier est entièrement chanté en anglais, ce qui était jusqu’ici assez rare. La Corée du Sud est-elle aussi en train de succomber à la langue de Shakespeare ? Cette tendance est surement né du besoin de sortir de l’ombre des mastodontes BTS ou BLACKPINK dont il est difficile de s’extraire.

Et la nouvelle mouture fait visiblement recette. Le groupe NewJeans, dont nous vous avons parlé quelques mois plus tôt, s’inscrit aussi dans cette tendance. Et les résultats sont là ! Le morceau de Fifty Fifty se classe #9 des écoutes mondiales sur Spotify et #8 du Billboard Global 200. Il est également #18 des charts britanniques ou encore #3 des requêtes mondiales sur Shazam. Il existe également une version chantée en coréen/anglais et sur certains canaux, celle-ci est devant dans les charts.

Découvrez “Cupid – Twin Ver.” de Fifty Fifty :