Nouvelle semaine au sommet des titres les plus écoutés en France pour Booba avec Ultra. On fait le point avec aficia.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 12 au 18 mars 2021…

Booba toujours N°1 !

La semaine dernière Booba était très largement le leader des écoutes en streaming avec plus de 33 millions d’écoutes sur Spotify France de son dernier album Ultra. Mais cette semaine le Duc n’affiche qu’un seul titre dans le Top 10, “Mona Lisa” sur la première marche du podium, et compte ‘que’ 14.274.361 écoutes sur la semaine…

Alors, forcément, ça laisse de la place dans le Top 10 des titres les plus écoutés. Il y a même un vent de fraîcheur avec trois nouveautés qui arrivent à se hisser directement dans le haut du tableau.

Ainsi, “Mon poto” extrait de la BO ‘En passant pécho’ de Kore et Ninho entre directement troisième avec 1.896.873 écoutes. “Loup Noir” de SCH se classe cinquième pour 1.216.787 streams et “Château noir” de Kaaris entre à la sixième place pour 1.190.806 écoutes.

Il faut noter que la semaine prochaine ce classement risque d’être très largement dominé par SCH. En effet, son nouveau projet trust les écoutes depuis ce vendredi 19 mars…

POSITION TITRE ARTISTE STREAMS 1 Mona Lisa Booba 2601903 2 Le temps Tayc 2239967 3 Mon poto Kore 1896873 4 GIRL LIKE ME Black Eyed Peas 1275257 5 Loup noir SCH 1216787 6 Château noir Kaaris 1190806 7 Fever Dua Lipa 1184529 8 La kiffance Naps 1144823 9 DÁKITI Bad Bunny 1136704 10 VVV Booba 1122706 11 GP Booba 1101768 12 1,2,3 Amel Bent 1078890 13 Save Your Tears The Weeknd 1057457 14 Bande organisée 13 Organisé 1045716 15 Goosebumps – Remix Travis Scott 1021563 16 Ultra Booba 1010758 17 Marché noir SCH 1008501 18 Tout en Gucci Ninho 1000101 19 KASSAV (feat. Tiakola) Gazo 992991 20 Cœur noir Eva 987055 21 Casanova Were-vana 953810 22 Elles ont trop joué avec mon cœur Jok’air 910466 23 Champion Serge Ibaka 897999 24 À cœur ouvert Djadja & Dinaz 885387 25 Dernière fois Booba 884163 26 RATPI WORLD Booba 850770 27 RST Booba 840607 28 Vue sur la mer Booba 835756 29 Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit Riton 834763 30 Bonne journée Booba 811164 31 Médusa Landy 784488 32 Je sais Booba 779584 33 Cabeza OBOY 778487 34 Astronaut In The Ocean Masked Wolf 753625 35 Azerty Booba 741614 36 Wasted Love (feat. Lagique) Ofenbach 735323 37 Mood (feat. iann dior) 24kGoldn 733411 38 Coffre plein Koba LaD 707678 39 Mango – Extrait de la BO de « En Passant Pécho » Kore 702803 40 L’olivier Booba 696620 41 Mother Fuck Jul 694728 42 Del Mar Ozuna 694307 43 LOPSA STORY 1PLIKÉ140 691150 44 mer Hatik 680378 45 Grain de sable Booba 675829 46 Cosmos – feat. PLK Rim’K 672330 47 drivers license Olivia Rodrigo 670025 48 5G Booba 669217 49 All We Got (feat. KIDDO) Robin Schulz 661173 50 31 Booba 651902

Le Top Singles Global…

Impossible pour nous de vous offrir un focus précis concernant le Top Singles Global sur le marché Français, aficia n’ayant pas accès aux données du SNEP qui compile les données. Toutefois, nous avons la possibilité de vous proposer le TOP 10 des titres les plus écoutés sur la semaine…

Pas beaucoup de différence, comme bien souvent, entre le Top Spotify France et celui réalisé par le SNEP avec les données compilées par l’Official Charts Compagny. Booba y est bien premier avec “Mona Lisa”. “Mon Poto” est second et “Loup Noir” quatrième et “Château Noir” huitième.

Toutefois, dans ce classement global, Booba classe trois titres dans le Top 10…