Top Albums : Jul entre directement N°1 des ventes avec ‘C’est pas des lol’

Chaque lundi, aficia vous livre le classement des albums qui se sont le mieux vendus sur la semaine. Découvrez le palmarès !

Chaque vendredi, le SNEP offre le classement des albums les plus vendus sur la semaine précédente. On fait le point sur les 10 albums les plus vendus sur la semaine du 06 au 12 décembre comprenant les ventes physiques, en téléchargement et les écoutes en streaming.

Le Top 10

C’est donc Jul, avec son deuxième album de l’année, qui s’installe directement sur la première marche du podium. En effet, C’est pas des lol affiche 36.993 ventes sur sa première semaine d’exploitation, confirmant la popularité sans faille du rappeur marseillais.

Second, on retrouve Renaud avec Les mômes et les enfants d’abord qui avait fait son entrée la semaine dernière en tête des ventes avec 70.438 exemplaires vendus. À noter qu’avec les ventes de la seconde semaine cet opus est déjà certifié Disque de Platine pour l’équivalent de 100.000 ventes. Troisième du classement, Les Vieilles Canailles qui remonte d’une place.

Ils quittent le Top 10

Entré 3ème la semaine dernière, SCH avec Rooftop passe à la 14ème place. Il enregistre 11.104 ventes sur la semaine, 37.039 sur les deux semaines d’exploitation.

Gradur était 5ème la semaine dernière avec son nouvel album Zone 59. Pour sa deuxième semaine il passe 19ème avec 9.504 ventes, 29.565 sur les deux semaines.

Dadju quitte également le haut du classement. 9ème la semaine dernière il se classe 13ème avec 12.194 ventes supplémentaire pour Poison ou Antidote. En quatre semaines il affiche 75.516 ventes au compteur.

Dernier à quitter le Top 10 : Garou avec son album Soul City dédié à la motown.

De retour…

En toute logique, la chute des uns profite aux autres. C’est le cas de Coldplay. 13ème la semaine dernière il se classe 10ème avec Everyday Life. M. Pokora fait de même avec Pyramide en passant de la 12ème à la 9ème place. Dernier à faire son retour dans le Top 10 : Jean-Baptiste Guégan avec Puisque c’est écrit.

À noter…

Alors qu’il vient de publier une nouvelle édition de son album Ceinture Noire, Gims se classe 16ème avec 10.169 copies vendus. Au total, le rappeur affiche 800.000 ventes sur 90 semaines d’exploitation.

PNL fait un beau score avec Deux frères. Merci à l’édition vinyle de ses trois albums. Deux frères affiche 5.313 ventes physique (9.174 en équivalent), Dans la légende 3.253 ventes physiques et Le Monde Chico 3.035 ventes physiques.

Djadja & Dinaz arrivent encore à séduire… Après 37 semaine dans le Top ils affichent 4.162 ventes supplémentaires pour Drôle de mentalité. Le cumul est de 101.499 équivalents ventes et donc un Disque de Platine en poche !