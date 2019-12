Chaque lundi, aficia vous livre le classement des albums qui se sont le mieux vendus sur la semaine. Découvrez le palmarès !

Chaque vendredi, le SNEP offre le classement des albums les plus vendus sur la semaine précédente. On fait le point sur les 10 albums les plus vendus sur la semaine du 13 au 19 décembre 2019 comprenant les ventes physiques, en téléchargement et les écoutes en streaming.

Le Top 10

Jul quitte la première place et passe à la neuvième. Il enregistre toutefois 18.758 passages en caisse pour culminer à 55.751 ventes en deuxième semaine. C’est donc, déjà, un Disque d’Or pour le rappeur marseillais avec C’est pas des lol.

Dans le trio de tête, c’est Les Vieilles Canailles qui s’affichent sur la première marche du podium. Pour sa sixième semaine d’exploitation c’est 38.341 ventes de plus au compteurs. Suivent l’album posthume Johnny de Johnny Hallyday et le nouvel effort de Renaud, Les mômes et les enfants d’abord.

Il faut également noter le retour dans le Top 10 d’Alain Souchon avec Âme Fifties. Il passe de la 11ème à la 7ème place.

Il quitte le Top 10

Le seul à quitter le Top 10 des meilleures ventes d’album est M. Pokora avec Pyramide. Le chanteur reste toutefois serein. En effet, après 35 semaines dans le classement, son dernier opus a eu les honneurs d’un double Disque de Platine pour l’équivalent de 200.000 ventes.

À noter…

Disque de Diamant… C’est ce que risque bientôt d’avoir Soprano ! En effet, avec 28.894 ventes cette semaine, le rappeur affiche 524.282 copies vendues de son album Phoenix après 57 semaines d’exploitations.

Gims reste en forme avec l’album Ceinture Noire après 91 semaines d’exploitations. Il arrive à en vendre 12.085 copies pour culminer à 818.995 exemplaires vendus. Allez, encore 181.005 copies pour avoir la certification Double Diamant…

Du côté de Dadju, il arrive à écouler 11.818 exemplaires de Poison ou antidote, il affiche donc un total de 75.516 ventes après 5 semaines dans les bacs. On note également une belle performance d’Eva qui écoule 8.783 exemplaires de son album Queen. Après 24 semaines elle affiche un score de 118.809 copies vendues. Du côté de SCH, il arrive à vendre 8.463 exemplaires de Rooftop et arrive doucement au seuil du Disque d’Or avec 45.502 exemplaires vendus.

Terminons avec Tayc avec le volume trois de NYXIA. Pour sa première semaine il en écoule 5.190 exemplaires.

Le Top 10