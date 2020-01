Top Albums : Vitaa et Slimane s’offrent un N°1 avec ‘VersuS’

Chaque lundi, aficia vous livre le classement des albums qui se sont le mieux vendus sur la semaine. Découvrez le palmarès !

Chaque vendredi, le SNEP offre le classement des albums les plus vendus sur la semaine précédente. On fait le point sur les 10 albums les plus vendus sur la semaine du 27 décembre 2019 au 02 janvier 2020 comprenant les ventes physiques, le téléchargement et les écoutes en streaming.

Le Top 10

Après la folie de la semaine de Noël qui avait eu l’occasion de classer Les Vieilles Canailles en tête des ventes avec 39.914 copies vendues, cette première semaine de l’année est un véritable chamboulement du classement mais aussi un effondrement des ventes… Pour preuve, le N°1 de la semaine affiche ‘que’ 14.980 ventes. C’est 24.934 copies de moins que le premier de la semaine dernière.

Qu’importe, car cette première place est pour Vitaa et Slimane avec l’album VersuS qui, après 18 semaines d’exploitation, s’offre enfin la première marche du podium. L’album, maintenant certifié Double Platine, affiche désormais un total de 273.535 copies vendues.

Second, mais également en très net recul au niveau des ventes : Angèle avec 13.154 copies vendus de Brol. La chanteuse passe de la 5ème à la 2ème place tout en vendant 17.013 albums de moins que la semaine précédente.

C’est Johnny Hallyday qui ferme le podium avec l’album posthume et symphonique Johnny. Un album certifié Triple Platine pour l’équivalent de 300.000 ventes en l’espace d’un petit mois.

Cette première semaine de l’année profite également à Jul avec l’album C’est pas de lol qui fait son retour dans le Top 10 en passant de la 12ème à la 6ème place. Idem pour le double album de Dadju qui passe de la 14ème à la 7ème place. Aya Nakamura, qui vient d’être annoncée au festival Coachella s’installe à la 8ème place alors qu’elle était 21ème la semaine dernière tandis que Renaud s’effondre en passant de la 4ème à la 10ème place.

À noter…

Avec Nakamura, Aya Nakamura vient de passer le cap de 400.000 ventes, 400.909 exemplaires vendus pour être précis. Pas de nouvelle certification, mais une route ouverte vers le cap des 500.000 exemplaires pour décrocher un Album de Diamant.

Doucement Gradur se rapproche de 50.000 exemplaires vendus pour son nouveau cru Zone 59. Avec 4.393 ventes cette semaine, le rappeur affiche un total de 47.552 exemplaires écoulés, encore 2.448 copies avant de décrocher son Disque d’Or.

Le Top 10

Vitaa & Slimane 18 1 3 14.980 273.535 Angèle 64 1 5 13.154 715.814 Johnny Hallyday 10 1 2 XXX XXX Soprano 59 2 6 9.366 563.314 Les Vieilles Canailles 8 1 1 XXX XXX Jul 4 1 12 8.513 78.926 Dadju 7 1 14 7.874 108.986 Aya Nakamura 60 3 21 6.462 400.909 Jean-Baptiste Guégan 17 1 7 XXX XXX Renaud 5 1 4 XXX XXX

Pourquoi aficia ne donne pas l’intégralité des chiffres ?

Depuis le 15 juin 2018, aficia a fait la demande d’un accès aux données du SNEP (Syndicat National de l’Édition Phonographique). Depuis cette date, et après de très nombreuses relances, la rédaction reste dans l’attente de la mise à disposition d’un accès qui nous permet de vous offrir une réelle analyse des ventes musicales.

Dans cette attente, aficia vous propose chaque semaine un classement comprenant les chiffres les ventes physiques, le téléchargement et les écoutes en streaming et récoltant de manière très artisanale des données validées et compilées par nos soins.

Dès que la rédaction aura un accès complet aux données du SNEP, aficia aura le plaisir de vous offrir des analyses détaillées concernant les ventes de l’industrie musicale en France.

