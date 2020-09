Top Albums de la semaine 38 : Grand Corps Malade entre directement à la première place

Le cas Freeze Corleone…

Petite parenthèse dans ce classement pour faire un point sur le ‘cas Freeze Corleone’. Le rappeur se retrouve au coeur d’une très vive polémique. En effet, via un communiqué, Universal Music France a annoncé ce vendredi 18 septembre “mettre un terme à toute collaboration avec cet artiste” complétant un peu plus loin vouloir défendre “les valeurs de tolérance et de respect”.

Mais pourquoi Universal Music France lâche ainsi un artiste qui score à 26.499 ventes en première semaine ? Simplement car Freeze Corleone se retrouve accusé d’incitation à la haine et d’antisémitisme.

Depuis ce jeudi 17 septembre, une enquête est ouverte pour ‘provocation à la haine raciale’. Si le rappeur se déclare sur ses réseaux “enfin libre”, il est surtout dans la tourmente après le signalement par Frédéric Potier (Délégué interministériel de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT) de neuf passages extraits de son album auprès du parquet. Dans le même temps, Rémy Heitz (Procureur de Paris) à donc ouvert une enquête portant sur différents clips et titre du rappeur pour ‘provocation à la haine raciale’ et ‘injure à caractère raciste’.

Dans le même temps, YouTube semble déjà réagir en ayant supprimé deux titres de Freeze Corleone du réseaux. Skyrock, la radio dédié à la musique urbaine, a également fait le choix de supprimer les titres du rappeur de sa playlist. Même son de cloche du côté de Deezer qui commence à retirer l’artiste de son catalogue.