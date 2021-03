Sans surprise Les Enfoirés se classent N°1 des ventes d’albums en France, laissant Booba derrière eux. On fait le point sur aficia.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prends en compte les ventes de la semaine du 05 au 11 mars 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Ce qu’il faut retenir…

Meilleur démarrage de l’année pour Les Enfoirés et de loin ! En effet, sans surprise c’est la troupe qui occupe la première place des albums les plus vendus en France cette semaine. Avec le cru 2021, À côté de vous, c’est un total de 118.227 ventes en première semaine. Un peu moins que l’année dernière, mais un très joli score quand même face à la concurrence.

La concurrence c’est en premier lieu Ultra, le nouvel album de Booba. Uniquement disponible en digital, l’album avait fait un très bon démarrage en streaming. Mais il plafonne toutefois qu’à 39.118 équivalents ventes. Un beau démarrage donc. Surtout que le Duc pourrait reprendre des couleurs le 30 mars avec la publication en physique puis le 30 avril pour le vinyle. C’est ce que l’on appelle un plan marketing bien rodé !

On complète le podium avec Grand Corps Malade. Son album Mesdames est toujours un succès auprès du public même s’ il se trouve loin derrière les deux premiers : 7.750 équivalents ventes. Mais ça fait quand même déjà 24 semaines que l’artiste est présent dans le haut du tableau des albums les plus vendus en France.

On termine le tour d’horizon du Top 10 des albums les plus vendus en France avec Therapie Taxi qui fait entrer Rupture 2 Merde à la cinquième place. Cet EP, qui marque la séparation du groupe, compte un peu plus de 5.400 fans.

Les nouveautés…

Raphaël entre la la 12ème place avec Haute Fidélité. Il fait ainsi bien mieux que Flo Delavega qui entre à la 35ème position avec Rêveur Forêveur, son premier album solo.

Le destin est bien plus crue encore pour Kings of Leon… Son nouvel album When You See Yourself doit se contenter de la 71ème place. C’est toutefois nettement mieux que Zara Larsson avec Poster Girl qui pointe le bout de son nez qu’à la 182ème place du classement…