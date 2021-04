Top Albums de la semaine 15 : SCH de retour au sommet avec ‘JVLIVS II’

SCH est de retour sur la première marche du podium avec son album JVLIVS II. aficia fait le point sur les meilleures ventes d’albums de la semaine.

Le classement du SNEP prends en compte les ventes de la semaine du 09 au 15 avril 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

SCH de retour sur la première place…

SCH fait sensation avec son nouvel album JVLIVS II. Entré N°1 63.851 ventes, il avait laissé la première place à Djadja & Dinaz la semaine suivante puis à Naps la semaine dernière. Ce retour se fait avec 9.203 nouvelles ventes ce qui permet au rappeur de passer le cap des 100.000 ventes. Il est ainsi éligible à la certification de Platine après quatre semaines dans les bacs.

Second, on trouve SDM avec son premier album OCHO. L’artiste arrive à séduire 7.884 fans pour sa première semaine et signe ainsi la meilleure entrée de la semaine. Il se classe devant Naps avec Les mains faites pour l’or (7.604) et Djadja & Dinaz avec Spleen (6.676).

La seconde nouveauté du Top 10 est l’arrivée de Sadek avec Aimons-nous vivants. Son nouvel album se classe cinquième devant Les Enfoirés en affichant 6.585 ventes pour sa première semaine d’exploitation.

Le jeu est très serré entre Wejdene et Booba. La première affiche 4.145 nouvelles ventes de son album 16 réédité et porté par “Je t’aime de ouf”. Le second affiche seulement deux exemplaires de moins (4.143) pour Ultra. Notons toutefois que le SNEP ne prend pas en compte les ventes physiques de cet opus qui reste uniquement disponible sur le réseau de vente interne du rappeur..

POSITION ARTISTE ALBUM 1 SCH JVLIVS II – ÉCOUTER 2 SDM OCHO – ÉCOUTER 3 Naps Les mains faites pour l’or – ÉCOUTER 4 Djadja & Dinaz Spleen – ÉCOUTER 5 Sadek Aimons-nous vivants – ÉCOUTER 6 Les Enfoirés À côté de vous – ÉCOUTER 7 Grand Corps Malade Mesdames – ÉCOUTER 8 Wejdene 16 ou pas – ÉCOUTER 9 Booba Ultra – ÉCOUTER 10 Kekra Kekra – ÉCOUTER