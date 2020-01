Top YouTube : Gradur domine encore et toujours avec “Ne reviens pas”

Depuis 7 semaines Gradur affole les compteurs YouTube et il reste encore en tête cette semaine. Le Top YouTube est sur aficia.

Il y a les meilleures ventes d’albums, les meilleurs chiffres en streaming mais il y a aussi YouTube, la plateforme incontournable qui offre le loisir d’écouter de la musique et de se régaler avec les clips. Et quand on regarde les chiffres, YouTube pèse dans le game !

On fait le point des clips les plus regardés sur la semaine du 03 au 09 janvier 2020 en prenant en compte uniquement les vues françaises. En clair ? Le classement des clips les plus regardés dans l’Hexagone !

Le Top 10

Dans le Top 10 des clips les plus regardés en France sur YouTube on retrouve presque les même que la semaine dernière. D’ailleurs, le Top 3 reste inchangé avec Gradur toujours en tête avec le clip de “Ne reviens pas”. Second, c’est Heuss L’Enfoiré avec “Moulaga” puis Tones and I qui referme le podium avec “Dance Monkey”. Toutefois, par rapport à la semaine dernière, les trois leaders affichent une perte de vitesse : entre 20 et 36% de vues en moins !

Il faut venir à la quatrième place pour voir le premier changement de la semaine, à savoir le passage de la cinquième à la quatrième place pour “M.D” que partage 4Keus et Niska. Dans le Top 10, la meilleure évolution reste celle d’Aya Nakamura avec “40%” qui passe de la 9ème à la 6ème place.

Les nouveautés…

La meilleure entrée de la semaine est pour Djadja & Dinaz ! Le tandem classe directement “Forza” à la 13ème place avec 1,12 millions de vues sur la huitaine. Il faut ensuite descendre à la 28ème place pour trouver Hornet la Frappe avec “C’est mort” et ses 675K vues, un clip qui fait mieux que Justin Bieber avec “Yummy” qui affiche 640K vues à la 30ème place.

La folie de VSO sur “Oui je sais” qui annonce son premier album se classe 65ème avec 321K vues tandis que le live de Lefa sur “Pause” s’installe à la 69ème place avec 309K vues.

Le Top 10 des clips les plus regardés en France