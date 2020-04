Top YouTube : Naps et Ninho toujours au sommet !

Naps reste N°1 des clips les plus regardés en France avec “6.3”. Retrouvez le classement et le détail avec aficia.

Il y a les meilleures ventes d’albums, les meilleurs chiffres en streaming mais il y a aussi YouTube, la plateforme incontournable qui offre le loisir d’écouter de la musique et de se régaler avec les clips. Et quand on regarde les chiffres, YouTube pèse dans le game !

On fait le point des clips les plus regardés sur la semaine du 03 au 09 avril 2020 en prenant en compte uniquement les vues françaises. En clair ? Le classement des clips les plus regardés dans l’Hexagone !

Le Top 10

On invite les mêmes artistes que la semaine dernière et on recommence… C’est un peu le constat du Top 10 des clips les plus regardés en France sur YouTube cette semaine, même si il y a un petit jeu de chaises musicales.

Ainsi, après 8 semaine, Naps reste N°1 en affichant 3,6 millions de vues pour “6.3” qu’il partage avec Ninho. Il reste relativement stable, ne perdant que 2,6% de vues en une semaine. Soolking gagne une place avec “Meleğim”, second avec 3,07 millions de vues, et c’est Jul qui ferme le podium avec “Sousou” qui gagne également une place malgré une perte de 14,3% de vues en une semaine.

Le reste du Top 10 est marqué par Soprano qui passe de la 9ème à la 5ème place avec “Le coach”. Ça fait 45 semaine que le clip est dans le Top !!! Juste derrière, on retrouve “Ninja”, également de Soprano, qui passe de la 10ème à la 6ème place. La chute est plus dure pour Imen S et Alonzo. Le clip de “1ère fois” passe de la 2ème à la 7ème place en perdant 40,6% de vues en une semaine…











Les nouveautés…

Il faut descendre à la 21ème place pour trouver Marwa Loud, meilleure entrée de la semaine avec “Ça va aller”. Elle affiche 1,14 millions de vues pour sa première semaine. 37ème, c’est Soso Maness avec Hornet La Frappe pour “DDD” tandis que le collectif ‘Et demain ?’ entre 63ème avec “Et demain ?”. C’est mieux que Drake avec “Toosie Slide” qui entre à la 67ème place.

On termine le tour des nouveautés avec Vitaa & Slimane. Le tandem entre à la 83ème position avec le clip “Pas beaux” extrait de l’album VersuS.